Выжившую туристку спустили к подножию Вилючинского вулкана

Спасателям удалось спустить выжившую туристку к подножию вулкана на Камчатке

Tекст: Антон Антонов

Пострадавшая является третьей участницей группы, сорвавшейся во время подъема. На высоте 1,5 тыс. м ее осмотрели медики территориального центра медицины катастроф. «Она не пострадала, но сильно переохладилась и не может самостоятельно двигаться», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Выжившую туристку транспортировали вниз на носилках. Всего в работах были задействованы более 40 человек, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа из трех альпинистов сорвалась во время подъема на Вилючинский вулкан. В результате происшествия двое человек погибли. Власти Камчатки предложили переложить расходы на спасательные операции на организаторов туров в случаях нарушений правил безопасности.