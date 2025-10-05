Следователи возбудили дело после гибели туристов на Камчатке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело по факту гибели туристов при восхождении на вулкан Вилючинская сопка возбуждено, передает ТАСС. Следственный отдел по городу Елизово СУ СК России по Камчатскому краю начал расследование по статье о причинении смерти по неосторожности.

По имеющейся информации, группа из трех туристов 4 октября поднялась по незарегистрированному маршруту на вулкан. На высоте 1,8 километра мужчина шестидесяти лет и женщина двадцати семи лет упали со склона и получили смертельные травмы.

Третья участница группы осталась жива, ее удалось спасти. Сейчас женщина находится в больнице, где ей оказывают медицинскую помощь.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые процессуальные действия. Расследование продолжается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели спустили выжившую туристку к подножию Вилючинского вулкана на Камчатке. Одна из женщин погибла при спуске с этого вулкана. Власти заявили, что оплату спасательных операций туристов-нарушителей должны обеспечивать организаторы туров.