Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, силы ВСУ создали сложную систему окопов, проходящих между многоэтажными и частными домами, а также гражданскими объектами в Северске, передает РИА «Новости». «Кризис» рассказал, что окопные линии пролегают среди гражданских построек и используются ВСУ в качестве укреплений.

По его словам, сеть окопов в городе начинается с первых трех линий и протягивается более сотни метров по городским застройкам, проходя между жилыми домами. «В самом Северске идут окопные линии среди гражданских построек, они (ВСУ) их используют как укрепления для себя, они прочнее, можно работать из здания и остаться незамеченным», – приводит слова разведчика агентство.

Также сообщается, что городская сеть не только соединяет многоэтажные дома, но и ведет к проходам между гаражами, частными домами и магазинами, позволяя перемещаться по разветвленной структуре окопов.

