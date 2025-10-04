  • Новость часаБойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    4 октября 2025, 10:32 • Новости дня

    ВСУ выкопали сеть окопов между домами в Северске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные оборудовали сложную систему укреплений среди жилых и гражданских построек Северска для обороны города, рассказал разведчик группировки войск «Южная» с позывным «Кризис».

    По его словам, силы ВСУ создали сложную систему окопов, проходящих между многоэтажными и частными домами, а также гражданскими объектами в Северске, передает РИА «Новости». «Кризис» рассказал, что окопные линии пролегают среди гражданских построек и используются ВСУ в качестве укреплений.

    По его словам, сеть окопов в городе начинается с первых трех линий и протягивается более сотни метров по городским застройкам, проходя между жилыми домами. «В самом Северске идут окопные линии среди гражданских построек, они (ВСУ) их используют как укрепления для себя, они прочнее, можно работать из здания и остаться незамеченным», – приводит слова разведчика агентство.

    Также сообщается, что городская сеть не только соединяет многоэтажные дома, но и ведет к проходам между гаражами, частными домами и магазинами, позволяя перемещаться по разветвленной структуре окопов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске в район Северска украинских подразделений с иностранными солдатами. После освобождения населенного пункта Переездное до Северска осталось около шести километров. Кимаковский сообщил о разделе украинской группировки между Северском и Красным Лиманом.

    3 октября 2025, 13:26 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также в течение прошедшей недели были нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) и обеспечивавшие их работу объекты энергетики Украины, железнодорожная транспортная инфраструктура, используемая для перевозок вооружения и военной техники ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по военным аэродромам, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения безэкипажных катеров и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

    За минувшую неделю средствами ПВО сбиты десять управляемых авиабомб, 17 снарядов американской РСЗО HIMARS и чешской Vampire, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», а также 945 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 714 беспилотников, 631 ЗРК, 25 338 танков и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 30 149 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 126 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили объект транспортной инфраструктуры ВПК Украины. За день до этого они поразили цех производства десантных катеров для ВСУ.

    А ранее ВС России поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты.

    4 октября 2025, 09:57 • Новости дня
    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника
    Бойцы ВС России подкрались по трубе к позиции ВСУ в ДНР и выбили противника
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Скрытное передвижение российских бойцов по трубам коллектора дало возможность выбить противника с укрепленных позиций в ДНР и избежать серьезных потерь, сообщил командир подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки «Центр» с позывным «Тихий».

    Российские военные скрытно приблизились к позициям ВСУ на территории ДНР, используя трубы коллектора, и успешно выбили противника, передает РИА «Новости». «Там была сеть коллекторов, трубы. Мы передвигались внутри труб. Противник скидывал по нашему маршруту в эти трубы разрывы, маячки, датчики движения. То есть, когда мы начинали двигаться по ним, противник уже знал, что мы находимся там, и открывал по нам огонь. Мы двигались по лесополосам, противника выбили с укрепленных позиций», – рассказал «Тихий».

    Он отметил, что применение тактики скрытного передвижения по коллекторной сети позволило российским военным свести потери к минимуму. По данным командира, несмотря на попытки ВСУ заблокировать проход через трубы и установить различные средства наблюдения, российские бойцы успешно выполнили задачу и заняли укрепленные позиции противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные провели повторную операцию «Труба» в Харьковской области. Военкор отметил преимущества применения газовых труб для проникновения в Купянск. Военкор Котенок показал передвижение бойцов ВС России по газовой трубе в этом районе.

    3 октября 2025, 18:29 • Видео
    Макрон объявил охоту на «теневой флот РФ»

    Власти Франции отпустили танкер с нефтью, который называли частью «теневого флота России». Но ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал страны Запада следовать французскому примеру и пресекать «теневой экспорт» на море. В чем смысл такой тактики?

    4 октября 2025, 04:29 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по дому с мирными жителями в Купянске

    ВСУ ударили по дому с укрывавшимися жителями в Купянске, погибли люди

    Tекст: Денис Тельманов

    В Купянске был разрушен дом, где находились мирные жители, укрывавшиеся в подвале, все они погибли в результате удара.

    Украинские войска нанесли удар по жилому дому в Купянске, где в подвале укрывались местные мирные жители, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщили, что момент атаки был зафиксирован оператором FPV-дрона, который направлялся на выполнение задачи, но был вынужден изменить маршрут из-за пожара в доме.

    По словам силовиков, «на подлете стало ясно, что противник по ним нанес удар. Дрон пришлось посадить подальше, туда отправили штурмовиков, однако подобраться к дому не дали дроны противника». В силовых структурах уточнили, что среди тех, кто находился в подвале дома, выживших не осталось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в жилом массиве «Строитель» в Горловке зафиксировали ранение мирного жителя после обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

    В Беловском районе Курской области в результате атаки FPV-дрона на машину молодая женщина обратилась за медицинской помощью с осколочными ранениями. Владимир Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре из-за неудач на поле боя.

    4 октября 2025, 08:13 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о начале боев за Северск в ДНР
    Кимаковский сообщил о начале боев за Северск в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения России приступили к боям в районе города Северск, продвинувшись в населенный пункт с восточной стороны, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские штурмовые группы начали бои за город Северск в ДНР, передает ТАСС.Кимаковский добавил, что подразделения вошли в город с восточной стороны.

    Кимаковский заявил: «Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске в район Северска групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский отметил, что группировка ВСУ разделена между Северском и Красным Лиманом.

    4 октября 2025, 09:15 • Новости дня
    ВСУ бежали с позиций в Сумской области в женской одежде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, попытавшиеся избежать столкновения с российскими подразделениями, использовали женскую одежду для маскировки и поспешно покинули позиции в районе Сум, сообщили в силовых структурах.

    Украинские военнослужащие переоделись в женскую одежду и оставили позиции на сумском направлении при приближении российских войск, сообщает РИА «Новости». По словам источника агентства, мужчины, не скрывая бороды, облачились в юбки, чтобы замаскироваться под женщин и избежать боя.

    «Видели, как бородатые мужики, нацепив юбки, убегали с позиций. Такая у них маскировка: притвориться женщинами, спрятаться за юбку, только бы не принимать бой», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Юнаковкой в Сумской области начали исчезать роты и взводы ВСУ. Командование ВСУ начало перегруппировку для подготовки атаки в Сумской области. Украинские десантники отказались выходить на позиции под Сумами.

    3 октября 2025, 22:31 • Новости дня
    Жители Днепропетровской области пожаловались на бегство людей из региона

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Днепропетровской области массово покидают свои дома на фоне продвижения российских подразделений, сообщили украинские СМИ.

    Местная жительница-блогер через Telegram-канал издания «Страна.ua» рассказала о массовом бегстве людей из Днепропетровской области из-за продвижения российских военных. По ее словам, жители региона спешно уезжают, опасаясь оказаться в эпицентре боевых действий, при этом бросают вещи и имущество, передает RT.

    Женщина отметила, что украинские военные намеренно сдают территорию и не оказывают помощь мирным гражданам. Она указала, что подразделения Вооруженных сил России продвинулись вглубь области.

    «До моего дома (от линии соприкосновения) осталось всего 13 километров», – заявила блогер. Она считает, что ситуация в регионе сложная и ухудшается с каждым днем.

    Ранее российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области. До этого российские военные освободили Сосновку в Днепропетровской области.

    Также было освобождено село Хорошее в том же регионе.

    Военные эксперты оценили развитие продвижения ВС России на территории ДНР и Днепропетровской области.

    3 октября 2025, 23:03 • Новости дня
    Экс-командир ВСУ признался в попытке атаки дронами по флагу в Кремле

    Экс-командир ВСУ Касьянов признался в попытке атаки дронами по флагу в Кремле

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший командир роты ВСУ Юрий Касьянов рассказал, что именно он приказал атаковать беспилотниками флаг на одном из зданий Кремля ночью 3 мая 2023 года.

    Бывший командир подразделения ВСУ Юрий Касьянов сообщил, что именно он отдал приказ нанести удар по одному из зданий в Кремле в ночь на 3 мая 2023 года, сообщает Lenta.ru.

    В публикации на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в России), Касьянов заявил, что целью атаки было сбить флаг на крыше одного из зданий Кремля, однако дроны «промахнулись на несколько метров».

    Напомним, 3 мая 2023 года ВСУ предприняли попытку атаки дронами на резиденцию президента Владимира Путина в Кремле. Налет дронов был отражен военными и сотрудниками спецслужб. В Кремле подчеркнули, что эти действия рассматриваются как спланированная террористическая акция и покушение на президента.

    3 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о входе российских войск в Звановку под Северском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения зашли в село Звановка возле Северска, что ускоряет формирование полукольца вокруг населенного пункта, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные вошли в село Звановка к югу от Северска в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    «Наши штурмовые группы вошли в село Звановка к югу от Северска. Расстояние стремительно сокращается, полукольцо сжимается», – заявил Кимаковский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил о переброске к Северску групп с иностранными солдатами. После освобождения Переездного до Северска осталось около шести километров. Кимаковский рассказал, что группировка ВСУ была разделена между Северском и Красным Лиманом.

    3 октября 2025, 13:39 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов: Кировск, Шандриголово, Дерилово, Майское, Северск Малый, Степовое и Вербовое.

    Подразделения группировки «Запад» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Кировск, Шандриголово и Дерилово в Донецкой народной республике (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом за неделю потерял свыше 1,6 тыс. военнослужащих, пять танков, 16 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 43 склада боеприпасов, 37 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В результате действий подразделений Южной группировки освобождены Майское и Северск Малый в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    За прошлую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1760 военнослужащих, восемь бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 38 складов боеприпасов, горючего и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Степовое и Вербовое в Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой и четырех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 2110 военнослужащих, три танка, восемь бронемашин, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины, отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1250 военнослужащих, два танка, семь бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, 29 складов с боеприпасами и матсредствами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» продолжали активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Было нанесено поражение формированиям восьми механизированных, егерской, мотопехотной, воздушно-десантной, аэромобильной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял более 3560 военнослужащих, пять танков, 16 бронемашин, включая две американские машины пехоты Bradley и 14 артиллерийских орудий.

    Параллельно подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны.

    При этом ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, четыре бронемашины, три артиллерийских орудия. Уничтожены 28 станций РЭБ, восемь складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в начале октября российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области. До этого они освободили Северск Малый в ДНР. А ранее Кировск в ДНР и Шандриголово на севере ДНР.

    4 октября 2025, 10:15 • Новости дня
    Российский боец 17 часов удерживал украинскую разведгруппу в лесополосе

    Стрелок Балтийского батальона один сдерживал разведку ВСУ 17 часов

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение 17 часов российский военнослужащий с позывным «Рай» в одиночку противостоял 12 украинским военным, обеспечивая отход своих товарищей.

    О подвиге российского стрелка Балтийского мотострелкового батальона сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Народный фронт.

    Уточняется, что в лесополосе на линии соприкосновения боец с позывным «Рай» дал своим товарищам команду отступить из-за угрозы для группы, а сам остался прикрывать отход и удерживать позиции.

    В Народном фронте заявили: «Понимая риск для группы, он дал бойцам команду отойти, а сам остался прикрывать отход».

    За 17  часов боя российский военный сумел ликвидировать двух из 12 бойцов ВСУ, после чего захватил их вооружение и вернулся к сослуживцам. Подробности о состоянии здоровья военнослужащего не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир штурмовой роты с позывным «Крава» рассказал о боевой операции, в ходе которой его группа уничтожила около 20 противников и захватила восемь пленных.

    Российский боец описал неадекватное поведение польского наемника.


    4 октября 2025, 06:45 • Новости дня
    Две штурмовые группы ВСУ уничтожили под Константиновкой Сумской области

    Российские силовые структуры сообщили о ликвидации подразделений 225-го полка ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Константиновки на Сумщине уничтожены две штурмовые группы украинских войск при попытке прорыва границы.

    Две штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ были уничтожены в районе Константиновки Сумской области, передает ТАСС. Источник в российских силовых структурах сообщил, что украинские подразделения пытались выдвинуться к позициям бойцов группировки «Север».

    По словам собеседника агентства, противник провел четыре контратаки в районе Андреевки с участием 158-й отдельной механизированной бригады на бронемашинах. Все атаки были отражены комплексным огневым поражением.

    Он отметил, что, согласно замыслу командования ВСУ, штурмовые группы 158-й омбр должны были отвлечь огонь на себя, чтобы подразделения 225-го полка могли совершить прорыв госграницы в районе Константиновки. В ходе атак ВСУ задействовали западную бронетехнику и артиллерию, однако попытки были пресечены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия за сутки потеряла значительное количество личного состава и техники под ударами российских войск на восточном и южном направлениях.

    Бойцы группы «Север» продвинулись на триста метров в Волчанске и нанесли потери украинским силам. Российская авиация и артиллерия группировки «Север» уничтожили более 210 украинских военных и значительное количество техники на Сумском и Харьковском направлениях за сутки.

    3 октября 2025, 22:41 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

    Tекст: Вера Басилая

    В Павлограде в Днепропетровской области прозвучали взрывы, совпавшие с объявлением воздушной тревоги в регионе в пятницу, сообщает украинский телеканал «Общественное».

    Телеканал сообщил, что в городе Павлоград Днепропетровской области были зафиксированы звуки взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги действовал по всей Днепропетровской области.

    В восточной части Харьковской области зафиксировали восемь взрывов.

    Ранее в Днепропетровске (украинское название Днепр) и ряде районов Днепропетровской области произошли массовые перебои с электроснабжением после появления крупной вспышки в небе.

    Власти Черниговской области Украины ввели графики почасового отключения света из-за аварии в энергосети, а ситуацию с электроснабжением назвали мегакритической.

    3 октября 2025, 22:57 • Новости дня
    В Харьковской области Златополь обесточен из-за повреждения инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    В Златополе Харьковской области полностью отключено электроснабжение из-за повреждения критической инфраструктуры, сообщил мэр города Николай Бакшеев.

    Мэр города Николай Бакшеев сообщил, что в результате повреждения критической инфраструктуры в Златополе произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), передает РИА «Новости».

    Город Златополь ранее назывался Первомайским до 2024 года и расположен в Лозовском районе Харьковской области. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

    Ранее в восточной части Харьковской области ранее зафиксировали восемь взрывов.

    В Днепропетровске и некоторых районах области произошли массовые перебои с электроснабжением после крупной вспышки в небе.

    Власти Черниговской области Украины ввели графики почасового отключения электричества из-за аварии в энергосети, а ситуацию со светом назвали мегакритической.

    4 октября 2025, 01:50 • Новости дня
    Мирный житель Горловки получил ранение после атаки ВСУ

    Стало известно о ранении жителя Горловки в результате атаки ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В жилом массиве «Строитель» в Горловке зафиксировано ранение мирного жителя после обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

    О ранении гражданского лица в результате обстрела Горловки сообщил глава города Иван Приходько, передает ТАСС. По его словам, удар был нанесен по жилому сектору в районе массива «Строитель».

    «В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве «Строитель» ранен мирный житель Горловки», – написал Приходько в своем телеграм-канале.

    Ранее Приходько уточнял, что в результате массовой атаки украинских беспилотников на Горловку также пострадала местная жительница. Были повреждены здание образовательного учреждения и несколько многоквартирных домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике зарегистрировали семь атак ВСУ, в результате которых пострадали четверо мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.

    В Центрально-Городском районе Горловки в результате серии ударов дронами пострадали объекты местной системы теплоснабжения. Пять мирных жителей города Дзержинска в городском округе Горловка получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск.

    4 октября 2025, 00:48 • Новости дня
    ВСУ за сутки семь раз обстреляли населенные пункты ДНР

    Стало известно о ранениях четырех жителей ДНР, включая двоих детей

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике зарегистрировали семь атак ВСУ, в результате которых пострадали четверо мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних.

    Как сообщает ТАСС, военнослужащие ВСУ за сутки нанесли семь ударов по населенным пунктам ДНР. По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, в результате обстрелов ранены четыре мирных жителя, среди которых двое детей 2009 и 2011 годов рождения.

    В сообщении отмечается: «Семь фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксировано. Поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц, в том числе детей 2009 и 2011 годов рождения».

    Также стало известно о повреждении жилого домостроения и трех объектов гражданской инфраструктуры. Всего по территории республики было выпущено семь единиц различных боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Центрально-Городском районе Горловки в результате серии ударов дронами пострадали объекты местной системы теплоснабжения. Российские войска за сутки по различным направлениям уничтожили свыше 1,5 тыс. украинских военнослужащих, а также несколько складов с боеприпасами и техникой.

