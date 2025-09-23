Марочко: После освобождения Переездного до юга Северска осталось около шести км

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, российские военные после освобождения населенного пункта Переездное приблизились к южным рубежам города Северск ДНР. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что теперь до передовых подразделений украинских сил на юге Северска осталось чуть более шести километров.

«После освобождения Переездного расстояние до передовых подразделений украинских боевиков, которые находятся на южных рубежах Северска, составляет чуть более 6 км. И это расстояние постоянно сокращается», – заявил Марочко.

Минобороны России 23 сентября сообщило об освобождении Переездного бойцами Южной группировки войск.

Глава военного ведомства Андрей Белоусов направил поздравление бойцам 88-й мотострелковой бригады за проявленное мужество при освобождении Переездного в Донецкой народной республике. Подразделения Южной группировки освободили Переездное в Донецкой народной республике и продолжают уничтожение противника, окруженного в районе Клебан-Быка.