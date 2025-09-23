Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.5 комментариев
Министр обороны поздравил бойцов с освобождением Переездного в ДНР
Белоусов поздравил 88-ю бригаду с освобождением Переездного
Глава военного ведомства Андрей Белоусов направил поздравление бойцам 88-й мотострелковой бригады за проявленное мужество при освобождении Переездного в Донецкой народной республике.
Текст поздравительной телеграммы военным 88-й отдельной мотострелковой бригады опубликовало Минобороны РФ, передает Минобороны.
Андрей Белоусов назвал действия военнослужащих при освобождении населенного пункта Переездное образцом воинского долга, исключительной храбрости и профессионализма.
Министр подчеркнул: «Ваши действия по освобождению населенного пункта Переездное являются образцом выполнения воинского долга, исключительной храбрости и высокого профессионализма».
Он отметил, что личный состав бригады, приумножая летопись ратных побед, проявляет мужество, героизм и самоотверженность в борьбе за национальные интересы России. Белоусов выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью защищать безопасность страны и выполнять поставленные задачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Переездное в Донецкой народной республике. Войска Южной группировки продолжают уничтожение противника, который окружен в районе Клебан-Быка.