МИД сообщил о расширении стоп-листа представителей Евросоюза
Власти России объявили о значительном расширении списка европейских политиков и чиновников, которым теперь запрещено въезжать на российскую территорию.
Как сообщили в заявлении МИД РФ, в ответ на введение Евросоюзом девятнадцатого санкционного пакета Москва существенно расширила список лиц из стран ЕС и европейских институтов, для которых закрыт въезд в государство, передает ТАСС. Новый пакет ограничительных мер Евросоюза был согласован на заседании Совета ЕС по иностранным делам 23 октября.
В пресс-релизе отмечается, что Евросоюз продолжает усиливать «односторонние, нелегитимные» меры против России, нарушающие полномочия Совета Безопасности ООН. В документе подчеркивается: «В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран – членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым... запрещен въезд на территорию нашего государства».
Внесение новых лиц в стоп-лист происходит на основании Федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз ограничил возможность перемещения российских дипломатов по странам союза.