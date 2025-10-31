Политолог: ОП выросла из «социального спецназа» в институт диалога власти и общества

Политолог Корякин: Общественная палата стала кузницей важных гражданских институтов

Tекст: Евгений Поздняков

«За 20 лет своего существования Общественная палата превратилась в устойчивый институт гражданского общества. Она прошла путь от своеобразного «социального спецназа» до регулярного и всеобъемлющего общественного института, наглядно демонстрирующего эффективность тесного контакта государства и общества», – сказал политконсультант Станислав Корякин, член Общественной палаты России, автор Telegram-канала «Смыслы и стратегии».

«При этом данная структура давно заслужила репутацию «кузницы» важных инициатив и кадров. Например, среди губернаторов и депутатов разных уровней много представителей федеральной и региональных общественных палат. Институт развития интернета начинался как проект в сфере социальной рекламы. Кроме того, Общественная палата стала местом зарождения многочисленных фондов, поддерживающих гражданские и культурные инициативы», – добавил он.

«Таким образом, речь идет о состоявшейся структуре, без которой сложно представить дальнейшее гуманитарное развитие России. Палата пользуется доверием граждан, с ней сотрудничают как региональные, так и федеральные органы власти. Путь длиной в 20 лет говорит сам за себя», – пояснил собеседник.