Политолог: ОП выросла из «социального спецназа» в институт диалога власти и общества

За двадцатилетнюю историю Общественная палата России доказала свою эффективность как ключевой институт гражданского общества и площадка для диалога между властью и обществом. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин. В пятницу в Москве на базе Национального центра «Россия» начался форум «Сообщество». Мероприятие проводится ОП РФ, отмечающей в этом году свое 20-летие
«За 20 лет своего существования Общественная палата превратилась в устойчивый институт гражданского общества. Она прошла путь от своеобразного «социального спецназа» до регулярного и всеобъемлющего общественного института, наглядно демонстрирующего эффективность тесного контакта государства и общества», – сказал политконсультант Станислав Корякин, член Общественной палаты России, автор Telegram-канала «Смыслы и стратегии».
«При этом данная структура давно заслужила репутацию «кузницы» важных инициатив и кадров. Например, среди губернаторов и депутатов разных уровней много представителей федеральной и региональных общественных палат. Институт развития интернета начинался как проект в сфере социальной рекламы. Кроме того, Общественная палата стала местом зарождения многочисленных фондов, поддерживающих гражданские и культурные инициативы», – добавил он.
«Таким образом, речь идет о состоявшейся структуре, без которой сложно представить дальнейшее гуманитарное развитие России. Палата пользуется доверием граждан, с ней сотрудничают как региональные, так и федеральные органы власти. Путь длиной в 20 лет говорит сам за себя», – пояснил собеседник.
«За это время палата приобрела колоссальный опыт, который еще предстоит осмыслить и на его основе выработать пути дальнейшего развития. Структуре предстоит продолжать деятельность в условиях крайне нестабильной геополитической ситуации, которая неизбежно влияет на гражданское общество», – акцентировал эксперт.
«В первые годы существования палаты было много возможностей для взаимодействия с международными, в частности западными организациями некоммерческого сектора. Сейчас акцент в партнерстве сместился в пользу государств Глобального Юга», – добавил он.
«Наша цивилизация прошла долгий исторический путь. В условиях переориентации на новые культурно-исторические пространства важно понять, чему мы можем научить жителей Латинской Америки, Африки и Азии, и чему российское гражданское общество может научиться у них. Межкультурный обмен опытом в гуманитарной сфере имеет огромное значение, и нам важно участвовать в нем, сохраняя собственную идентичность», – заключил Корякин.
В пяницу в Москве на базе Национального центра «Россия» начался форум «Сообщество». Мероприятие проводится Общественной палатой РФ, отмечающей в этом году свое 20-летие. Данная площадка призвана стать местом трехстороннего диалога между гражданами, бизнесом и властью по повышению качества разработки и реализации социальных проектов.
В видеообращении к участникам форума Владимир Путин отметил, что мероприятие традиционно проводится в преддверии Дня народного единства. Он подчеркнул, что этот праздник тесно связан со стремлением людей работать на благо общих целей.
Общественная палата пользуется большим доверием у россиян. По словам Сергея Новикова, начальника управления президента РФ по общественным проектам, около 38% опрошенных ВЦИОМ одобрили деятельность данного института, пишет «Lenta.ru».