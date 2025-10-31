Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Назван победитель на парламентских выборах в Нидерландах
ANP: «Демократы 66» обошли конкурентов на выборах в Нидерландах
В результате подсчета голосов на выборах в парламент Нидерландов партия «Демократы 66» опережает конкурентов и сохраняет лидерство перед крайне правой PVV.
Социально-либеральная партия «Демократы 66» одержала победу на парламентских выборах в Нидерландах, передает РИА «Новости». Агентство ANP отмечает, что крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса уже не сможет обогнать «Демократов 66» по результатам голосования.
Телеканал NPO 1 процитировал сообщение: «По информации избирательной службы ANP, партия «Демократы 66» стала крупнейшей партией на парламентских выборах в Нидерландах».
По данным агентства, подсчет голосов продолжается, но после обработки информации из большинства муниципалитетов результат остается неизменным. В настоящий момент не объявлены результаты только из муниципалитета Венрай. Также не завершен подсчет голосов избирателей, проживающих за пределами Нидерландов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, перед парламентскими выборами в Нидерландах избиратели переключили внимание с Партии свободы Герта Вилдерса на партию JA21.
По итогам голосования партия «Демократы 66» (D66) получила наибольшее количество мест – 27 мандатов, а Партия свободы оказалась на втором месте с 25 мандатами.
Ранее правящая коалиция в Нидерландах распалась после выхода Партии свободы из-за разногласий по миграционным вопросам.