Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.0 комментариев
Подозреваемым в убийстве женщины в Екатеринбурге оказался ее сын
Правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве женщины, чье тело нашли в одном из парков Екатеринбурга, им оказался сын этой женщины, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
Подозреваемый был задержан по месту проживания на улице Решетникова. В этом же жилье проживали еще четыре человека, пояснил Горелых, передает РИА «Новости».
Он добавил, что и мать, и сын приехали в Свердловскую область, чтобы устроиться на работу.
Подозреваемый был уверен, что полиция не сможет найти его, поскольку он обезглавил свою жертву и спрятал ее одежду.
Преступлению предшествовали череда бытовых ссор между матерью и сыном, хотя они и проживали на разных съемных квартирах. По одной из версий, подозреваемый предложил проводить мать до новой съемной квартиры, где и расправился с ней, желая прекратить упреки.
Подозреваемый сообщил о совершенном убийстве двум родственникам, однако они не обратились в полицию. При допросе он объяснил, что ранее занимался забоем скота, из-за чего не испытывал сложностей с подобными действиями в адрес матери.
Напомним, в одном из екатеринбургских лесопарков в конце октября нашли обнаженное женское тело с признаками убийства.