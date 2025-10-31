Подозреваемым в убийстве женщины в Екатеринбурге оказался ее сын

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый был задержан по месту проживания на улице Решетникова. В этом же жилье проживали еще четыре человека, пояснил Горелых, передает РИА «Новости».

Он добавил, что и мать, и сын приехали в Свердловскую область, чтобы устроиться на работу.

Подозреваемый был уверен, что полиция не сможет найти его, поскольку он обезглавил свою жертву и спрятал ее одежду.

Преступлению предшествовали череда бытовых ссор между матерью и сыном, хотя они и проживали на разных съемных квартирах. По одной из версий, подозреваемый предложил проводить мать до новой съемной квартиры, где и расправился с ней, желая прекратить упреки.

Подозреваемый сообщил о совершенном убийстве двум родственникам, однако они не обратились в полицию. При допросе он объяснил, что ранее занимался забоем скота, из-за чего не испытывал сложностей с подобными действиями в адрес матери.

Напомним, в одном из екатеринбургских лесопарков в конце октября нашли обнаженное женское тело с признаками убийства.