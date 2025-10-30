В лесопарке Екатеринбурга нашли тело убитой женщины

Обнаженное тело женщины обнаружили в Юго-Западном парке Екатеринбурга

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», тело женщины нашли сегодня в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга недалеко от авто-заправочной станции. Старший помощник руководителя областного управления СК РФ Александр Шульга рассказал, что при осмотре трупа были обнаружены явные признаки криминальной смерти, по данному факту возбудили уголовное дело об убийстве.

В пресс-службе местного главка МВД уточнили, что у погибшей на пальце осталось кольцо. Отмечается, что труп обнаружил мужчина, совершавший утреннюю пробежку.

Сейчас устанавливается личность жертвы и обстоятельства преступления, изымаются и анализируются видеозаписи с уличных камер. Следователи проверяют информацию о пропавших женщинах и других возможных происшествиях, которые могут быть связаны с этим делом.

По данным местных СМИ, тело обнаружено обезглавленным.

