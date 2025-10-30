В Ростове-на-Дону сотрудник «Россети Юг» убил бывшую жену в офисе компании

Песков раскрыл подробности испытаний ядерного подводного аппарата «Посейдон»

Tекст: Валерия Городецкая

Отвечая на вопрос о нотификации США об испытаниях перспективных вооружений вроде «Буревестника» или «Посейдона» Песков подтвердил, что все обязательные процедуры выполняются, передает ТАСС.

«Все испытания подобных видов вооружений перспективных осуществляются в строгом соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями, с соблюдением всех правил нотификации», – сообщил представитель Кремля.

Он также уточнил, что президент России Владимир Путин лично не наблюдал за испытаниями аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, но был оперативно проинформирован о результатах, внимательно отслеживал ход событий и получал доклады.

По словам Пескова, «Посейдон» является абсолютно новым шагом в области обеспечения безопасности страны.

В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

В среду российский лидер заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон», отметив, что мощность аппарата «Посейдон» значительно выше, чем у самой перспективной межконтинентальной ракеты России – «Сармат».