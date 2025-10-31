Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.0 комментариев
МИД Китая анонсировал визит Мишустина
Премьер-министр россии Михаил Мишустин посетит Китай 3–4 ноября и проведет переговоры с местным руководством, включая председателя КНР Си Цзиньпина, аявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
По его словам, Китай рассчитывает на углубление сотрудничества с Россией по итогам визита премьер-министра Михаила Мишустина, передает ТАСС.
Го Цзякунь добавил, что Китай «с нетерпением ожидает предстоящего визита премьер-министра России для дальнейшего укрепления взаимного доверия, достижения консенсуса и развития двухстороннего взаимодействия».
Сообщается, что Мишустин посетит КНР с 3 по 4 ноября. Программа рабочего визита включает посещение двух городов: в Ханчжоу запланирована 30-я регулярная встреча глав правительств двух стран, в Пекине Михаила Мишустина примет председатель КНР Си Цзиньпин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин распорядился отправить делегацию во главе с Денисом Мантуровым в Китай.
Россия ранее решила открыть генеральное консульство в китайском Ухане.