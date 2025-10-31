Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.0 комментариев
Оверчук заявил о возможности мира на Украине после переговоров
Вице-премьер России Алексей Оверчук на встрече лидеров экономик АТЭС рассказал о борьбе с первопричинами конфликта на Украине и ведении дипломатических переговоров по этому вопросу.
По его словам, Россия ведет дипломатические переговоры, чтобы устранить первопричины конфликта на Украине, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук на встрече лидеров экономик форума АТЭС, передает ТАСС.
Оверчук подчеркнул: «И мы считаем, что этот конфликт [на Украине] может быть решен, и долгосрочный мир может быть достигнут, если будут устранены первопричины этого конфликта, и мы в том числе ведем дипломатические переговоры по этому вопросу».
На встрече Оверчук обратил внимание на деструктивные тенденции в мире и заявил, что странам АТЭС необходимо учиться лучше понимать друг друга, особенно это касается ситуации на Украине. По его словам, российская сторона не может согласиться с тем, что на Украине убивают людей за русский язык, за желание их детей учиться на русском или за посещение Русской православной церкви.
Вице-премьер также указал, что обеспечение безопасности одних стран не должно происходить за счет других. Он призвал мировое сообщество работать над устранением разногласий и созданием условий для мира посредством диалога.
Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Южную Корею для участия в мероприятиях АТЭС.
В МИД России назвали главным достижением саммита АТЭС согласование принципов дальнейшего сотрудничества.