Оверчук заявил о возможности мира на Украине после переговоров

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия ведет дипломатические переговоры, чтобы устранить первопричины конфликта на Украине, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук на встрече лидеров экономик форума АТЭС, передает ТАСС.

Оверчук подчеркнул: «И мы считаем, что этот конфликт [на Украине] может быть решен, и долгосрочный мир может быть достигнут, если будут устранены первопричины этого конфликта, и мы в том числе ведем дипломатические переговоры по этому вопросу».

На встрече Оверчук обратил внимание на деструктивные тенденции в мире и заявил, что странам АТЭС необходимо учиться лучше понимать друг друга, особенно это касается ситуации на Украине. По его словам, российская сторона не может согласиться с тем, что на Украине убивают людей за русский язык, за желание их детей учиться на русском или за посещение Русской православной церкви.

Вице-премьер также указал, что обеспечение безопасности одних стран не должно происходить за счет других. Он призвал мировое сообщество работать над устранением разногласий и созданием условий для мира посредством диалога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил о появлении альтернатив международной системе SWIFT.

Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Южную Корею для участия в мероприятиях АТЭС.

В МИД России назвали главным достижением саммита АТЭС согласование принципов дальнейшего сотрудничества.