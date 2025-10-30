Оверчук заявил о появлении альтернатив SWIFT

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, альтернативы международной платежной системе SWIFT уже появляются, передает ТАСС.

Оверчук отметил, что в рамках форума АТЭС обсуждается не только транспортная и логистическая связанность стран, но и финансовая интеграция, включающая развитие новых систем расчетов и кредитования. По словам Оверчука, новые технологии и интеграция с логистикой повышают устойчивость платежных систем к внешним шокам и санкциям.

Вице-премьер уточнил, что на форуме звучат заявления о создании альтернатив SWIFT, и судя по этим выступлениям, такие системы уже существуют. При этом речь идет не только о планах: по его словам, новые платежные инструменты начинают работать прямо сейчас.

Оверчук также подчеркнул, что финансовые отношения в мире становятся более устойчивыми и независимыми от монополий отдельных стран. «И действительно он становится многополярным», – сказал вице-премьер, отметив тенденцию к развитию собственной инфраструктуры расчетов в разных регионах.

Кроме того, Оверчук сообщил о сигналах со стороны недружественных России государств, которые выражают желание восстановить контакты. Он отметил, что такие страны осторожны в раскрытии информации о переговорах, однако чувствуют перемены и стремятся снизить уровень неопределенности для своих экономик.

Вице-премьер напомнил, что Россия остается одним из крупнейших мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции, и готова сотрудничать с любыми странами. «Мы умеем это делать, являемся в этом смысле надежными партнерами», отметил он, говоря о поставках российского продовольствия на зарубежные рынки.

