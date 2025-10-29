Титов заявил о запуске Китаем альтернативы SWIFT для расчетов

Tекст: Денис Тельманов

Сопредседатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил ТАСС, что Китай фактически незаметно запустил собственную альтернативу платежной системе SWIFT – систему Renminbi Digital. По его словам, речь идет о расчетах в цифровом юане, новая система рассчитана на международные платежи между Китаем и внешними партнерами.

Титов пояснил, что цифровой юань находится в обращении в государственном блокчейне КНР. Эмиссию цифровых юаней и контроль за их оборотом осуществляет Народный банк Китая, при этом доступ клиентам предоставляют коммерческие банки и лицензированные операторы, а инфраструктура сочетается посредством международных шлюзов.

В настоящий момент, подчеркнул Титов, воспользоваться системой Renminbi Digital можно в ряде стран – среди них группы АСЕАН, государства Ближнего Востока, Россия и другие страны СНГ.

В 2025 году объем расчетов через Renminbi Digital превысил эквивалент девяносто млрд долларов в цифровых юанях. Титов отметил, что переход к международным расчетам в цифровых валютах центральных банков уже находится в процессе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз отключил более 20 российских банков от системы SWIFT и запретил проведение транзакций. Объем расчетов в долларах через SWIFT снизился до минимального уровня с начала прошлого года, уступив место евро и другим валютам.

Евросоюз пригрозил санкциями против криптовалюты А7А5, привязанной к рублю один к одному. Новая валюта дает возможность обходить традиционные финансовые ограничения, включая SWIFT и санкции. США уже предпринимали попытки ввести санкции против этого способа торговли, но потерпели неудачу.