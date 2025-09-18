Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.0 комментариев
Доля доллара в расчетах через SWIFT достигла годового минимума
Объем расчетов в долларах через SWIFT снизился до самого низкого значения с начала прошлого года, уступив позиции евро и другим валютам.
Доля доллара в расчетах через межбанковскую систему SWIFT опустилась до минимального уровня с начала прошлого года – 46,94%, передает РИА «Новости».
За последний месяц доля американской валюты снизилась на один процентный пункт. Евро, напротив, показал рост и достиг максимальных с лета 2023 года 25,61%, увеличившись сразу на 2,5 пункта по сравнению с прошлым месяцем.
На третьем месте по объему расчетов через SWIFT остался фунт стерлингов, его доля снизилась на 0,48 пункта и составила 6,76%. Японская иена заняла четвертое место, упав на 0,19 пункта, до 3,37%, а канадский доллар замкнул пятерку, сократившись на 0,08 пункта, до 2,96%.
Юань сохранил шестое место, но после трех месяцев стабильного уровня его доля немного выросла – на 0,05 пункта, достигнув 2,93%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запретил операции с Российским фондом прямых инвестиций и 22 банками из России. Брюссель отключил более 20 российских банков от системы SWIFT. Власти Евросоюза ранее рассматривали возможность такого отключения.