ЕС запретил операции с РФПИ и 22 банками

ЕС принял решение запретить сделки с РФПИ и 22 банками

Tекст: Вера Басилая

По данным Euronews, 18-й пакет санкций Евросоюза против России предусматривает запрет на любые операции с Российским фондом прямых инвестиций, а также его дочерними организациями, передает ТАСС.

Кроме того, под новые ограничения попали транзакции с 22 российскими банками, что стало частью расширения санкционного давления на российскую финансовую систему.

Помимо этого, как отмечает портал Euractiv, Евросоюз также ввел санкции против 26 юридических лиц, которые, по его данным, связаны с поставками продукции для российского военно-промышленного комплекса. В ЕС подчеркивают, что эти меры направлены на ограничение доступа России к технологиям двойного назначения.

Ранее Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России.

В рамках нового пакета Евросоюз включил в санкционный список еще 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» в Индии.

В санкциях также предусмотрено отключение более 20 российских банков от системы SWIFT и запрет на проведение транзакций.