Председателя «Содружества семей» Рудницкую арестовали за торговлю детьми
Ирину Рудницкую, председателя и клинического психолога Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения», а также мать 12 детей, обвинили в торговле несовершеннолетними и поместили в СИЗО до ноября.
Суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для многодетной матери и председателя «Содружества семей» Ирины Рудницкой на срок до 22 ноября 2025 года, передает ТАСС.
В материалах дела говорится: «Удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в отношении обвиняемой Рудницкой на срок до 22 ноября 2025 года».
Рудницкую, проживающую в Истре, с еще одним фигурантом дела в конце августа обвинили в торговле несовершеннолетними.
Она занимает должность клинического психолога и возглавляет общественную организацию, занимающуюся защитой семейных ценностей. На ее иждивении находятся 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет, следует из материалов дела.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Перовский суд Москвы поступило дело о торговле детьми, где фигурантами стали многодетные матери Юлия Логинова, Наталья Патока и 9 других женщин. В сентябре жителю Ставропольского края суд назначил 10 лет колонии строгого режима за продажу человека в качестве рабочей силы на ферму в Шпаковском округе.