  • Новость часаМоскалькова сообщила о скором возвращении пятерых россиян с Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция выдала сроки европейской агрессии против России
    Юшков оценил вероятность прекращения поставок Украине энергоносителей из Европы
    Эксперт сказал, за какой срок носитель русского языка может выучить китайский
    Стубб заявил о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году
    После беседы с Путиным Фицо намерен передать Зеленскому «выводы и послания»
    Путин заявил о готовности сотрудничать с США по ЗАЭС
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    Путин назвал страны НАТО «специалистами по фильмам ужасов»
    Телеведущая Боня объявила о гибели альпинистки Наговицыной
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    4 комментария
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    2 комментария
    2 сентября 2025, 17:15 • Новости дня

    Жителя Ставрополья приговорили к десяти годам за торговлю людьми

    Суд признал 44-летнего жителя Ставрополья виновным в торговле людьми

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жителю Ставропольского края суд назначил 10 лет колонии строгого режима за продажу человека в качестве рабочей силы на ферму в Шпаковском округе.

    Гражданин Ставропольского края признан виновным в участии в преступном сообществе и торговле людьми, сообщает «Коммерсант». По данным следствия, в 2019 году он создал преступную структуру, включавшую четыре отдельных группы, действовавших в разных округах региона.

    В апреле 2023 года осужденный познакомился с находившимся в трудной ситуации мужчиной, предложил ему работу и бесплатное жилье, но затем заключил сделку купли-продажи и передал его в качестве рабочей силы на животноводческую ферму.

    Суд назначил злоумышленнику десять лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на один год и один месяц. Приговор пока не вступил в законную силу.

    Ранее суд уже вынес обвинительные приговоры организатору и руководителю одной из групп этого преступного сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приамурье правоохранители заподозрили золотодобывающие компании в использовании рабской силы.

    В Индонезии полиция арестовала 12 человек по подозрению в торговле детьми под видом фиктивного усыновления.

    1 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    В Госдуме объяснили карту Генштаба без Одессы и Николаева в составе Украины
    В Госдуме объяснили карту Генштаба без Одессы и Николаева в составе Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие Одесской и Николаевской областей на карте Украины, размещенной за спиной начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, связано с созданием зон безопасности, считают в думском комитете по обороне.

    Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, передает Ura.Ru со ссылкой на издание «Подъем».  «Мы должны освободить полностью те субъекты Российской Федерации, которые по Конституции вошли в состав России. И создать зону безопасности. Это, в том числе Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», – сказал он.

    Ранее журналисты обратили внимание на карту Украины, появившуюся на совещании у Герасимова. На ней Одесская и Николаевская области отсутствовали в составе Украины.

    Ранее Герасимов заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет продолжено ведением наступательных действий. Он сообщил, что российские войска освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.

    Также Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях.

    Комментарии (20)
    1 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    Мигранты избили сотрудника ДПС около ТЦ в Подмосковье

    В Подмосковье задержан уроженец Средней Азии после нападения на полицейского

    Мигранты избили сотрудника ДПС около ТЦ в Подмосковье
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Щелково полиция задержала одного уроженца Средней Азии после нападения на сотрудника ДПС у торгового центра «Глобус».

    Как передает РИА «Новости», инцидент произошел у торгового центра «Глобус» в подмосковном Щелкове. По данным пресс-службы областного главка МВД, инспектор ГИБДД, находившийся вне службы, заметил конфликт между группой мужчин и охранником. Полицейский представился, предъявил удостоверение и потребовал прекратить противоправные действия.

    Отмечается, что мужчины отказались выполнить требование, ответили в грубой форме, после чего избили инспектора. Очевидцы сняли произошедшее на видео, на кадрах видно, как нападавшие наносят удары руками и ногами, после чего полицейский применяет травматическое оружие, а злоумышленники скрываются.

    Пострадавшему сотруднику была оказана медицинская помощь. Один из нападавших, уроженец одной из стран Средней Азии 1997 года рождения, был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. Личности остальных участников устанавливаются, их разыскивают. Собранные материалы по факту нападения направят в следственные органы для принятия решения.

    Комментарии (70)
    2 сентября 2025, 16:35 • Видео
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 20:08 • Новости дня
    Военные Таиланда перехватили российское судно у берегов Пхукета

    Shot: ВМС Таиланда задержали траулер «Билене» с российским экипажем у Пхукета

    Военные Таиланда перехватили российское судно у берегов Пхукета

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Старый российский траулер, шедший под флагом Вануату в Бангладеш, был остановлен военно-морскими силами Таиланда у берегов Пхукета.

    Военно-морские силы Таиланда перехватили российское судно у берегов Пхукета, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Траулер под названием «Билене» шел из России в Бангладеш под флагом Вануату. В таиландских водах корабль был остановлен после подозрений в контрабанде, однако при досмотре запрещенных предметов и рыболовных снастей не обнаружили.

    Судно построено в 1986 году. В 2008 году оно уже задерживалось у берегов Камчатки по подозрению в контрабанде топлива. Тогда капитан совершил самоубийство после задержания, и обвинения предъявить было некому.

    Сейчас предполагается, что старый траулер отправят на крупнейшее «кладбище кораблей» в Читтагонге, где он будет разобран на металлолом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский сухогруз Victor Zabelin, следующий из Яловы в Орду, потерял ход возле волнореза Хайдарпаша рядом с Босфором. Судно отбуксировали к месту стоянки.

    Комментарии (10)
    2 сентября 2025, 00:59 • Новости дня
    Австрия разъяснила позицию по вопросу вступления в НАТО

    Канцлер Австрии Штокер: Вступление в НАТО не обсуждается

    Австрия разъяснила позицию по вопросу вступления в НАТО
    @ Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Заявление канцлера Австрии Кристиана Штокера прозвучало на фоне обсуждения позиций по вопросам военной безопасности после заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о мерах России в ответ на расширение НАТО.

    «Мы нейтральная страна, нейтралитет не ставится под сомнение, а вступление в НАТО не является темой для обсуждения», – приводит ТАСС слова канцлера Австрии Штокера со ссылкой на телеканал ORF.

    Напомним, 28 августа Медведев заявил, что российские власти примут ответные меры на военные угрозы, связанные со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, без исключения для Австрии в случае ее присоединения к альянсу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Медведев заявил, что попытки Вены отказаться от нейтралитета могут разрушить юридический фундамент австрийской государственности.

    Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер ранее выступила за проведение публичных дебатов по вопросу возможного отказа страны от нейтралитета и вступления в НАТО.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Австрия обязана сохранять вечный нейтралитет согласно Московскому меморандуму 1955 года, который был подписан СССР, Британией, Францией и США.

    Комментарии (2)
    1 сентября 2025, 21:51 • Новости дня
    Кассир из «Крокуса» лично проводила террориста в зал

    Кассир Кукушкина продала за наличные билет в «Крокус» боевику и проводила в зал

    Кассир из «Крокуса» лично проводила террориста в зал
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудница кассы «Крокус Сити Холла» реализовала билет террористу перед терактом, после чего лично сопроводила его к месту концерта.

    Во время судебного заседания кассир «Крокус Сити Холла» рассказала, что 22 марта реализовала за наличные билет на концерт «Пикника» мужчине, который впоследствии оказался одним из террористов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные судебного процесса.

    По словам кассира, известной футбольным болельщикам как перекупщица Изольда Кукушкина, билет был продан из рук в руки за семь тысяч рублей без перевода средств. Женщина уточнила, что проводила покупателя в зал, не подозревая о его намерениях.

    После задержания террористов Кукушкина опознала в их числе своего клиента благодаря сообщениям СМИ и самостоятельно обратилась в правоохранительные органы, чтобы рассказать о деталях встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки террористов и поджога посетители концертного зала «Крокус Сити Холл» не могли выбраться из-за едкого дыма. Мужчина спас жену, прикрыв ее своим телом, и погиб, а женщина слышала разговоры террористов на тюркском языке. Одного из нападавших обезвредили двое мужчин.

    Комментарии (12)
    2 сентября 2025, 00:28 • Новости дня
    Арестован владелец перегрузочного терминала в Туапсе родом из Азербайджана

    Tекст: Ирма Каплан

    Краснодарский краевой суд продлил арест до 26 сентября предпринимателю Шахлару Новрузову, обвиняемому в попытке хищения активов стоимостью почти 919 млн рублей.

    Владелец перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» уроженец Азербайджана Шахлар Новрузов останется в СИЗО до 26 сентября в рамках расследования дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере, пишет «Коммерсант»

    По версии следствия, предприниматель причастен к попытке хищения недвижимости стоимостью 919 млн рублей.

    Следователь ФСБ заявил, что обвиняемый может скрыться и имеет связи среди сотрудников правоохранительных и судебных органов, что может повлиять на расследование.

    Защитник Новрузова  просил смягчить подзащитному меру пресечения, напоминая, что бизнесмену 60 лет, он ранее не судим, имеет постоянное место жительства и награжден медалью «За гражданское мужество». Однако суд отказал в изменении меры пресечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, серия задержаний представителей  азербайджанской диаспоры прошла в Екатеринбурге. Был арестован сын  председателя диаспоры. В начале июня Шахина Шыхлински отпустили после допроса в Екатеринбурге. Сообщалось, что он может подозреваться в причастности к организации убийств, по этим эпизодам ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана.

    Комментарии (13)
    2 сентября 2025, 10:19 • Новости дня
    Мексика отказалась подчиняться США

    Axios: Мексика отказалась подчиняться США

    Мексика отказалась подчиняться США
    @ Carlos Santiago/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум заявила о недопустимости подчинения Мексики при заключении соглашений с США по безопасности и миграции.

    Мексика согласна на сотрудничество с США в вопросах борьбы с наркокартелями и миграции, однако любые соглашения будут заключаться исключительно на принципах взаимного уважения и без подчинения, заявила Шейнбаум во время ежегодного послания, сообщает Axios.

    В ходе выступления Шейнбаум особо отметила, что основой новых договоренностей должна стать «совместная ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета и территориальной целостности, а также сотрудничество без подчинения».

    Она подчеркнула, что Мексика не останется в стороне в случае введения новых тарифов со стороны Вашингтона и уже близка к достижению рамочного торгового соглашения с США.

    Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военных ударов по наркокартелям на территории Мексики.

    В прошлом месяце Мексика экстрадировала 26 подозреваемых в причастности к деятельности наркокартелей в США, среди которых были представители группировок, признанных властями США террористическими организациями, в том числе картеля Синалоа. Эти шаги последовали после давления со стороны Трампа, который угрожал введением тарифов в случае недостаточных усилий по борьбе с наркотрафиком.

    В Мексике угрозы военных действий со стороны США воспринимаются как возможное вторжение с учетом исторического конфликта 1846 года, когда Штаты оккупировали значительную часть мексиканской территории.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы отдал секретный приказ американским военным подготовить применение военной силы против латиноамериканских наркокартелей.

    Трамп также допускал возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями. Он подписал указ о признании их иностранными террористическими организациями.

    Комментарии (9)
    1 сентября 2025, 19:04 • Новости дня
    Операторы запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max

    МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max

    Операторы запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотовые операторы МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2, который принадлежит «Ростелекому», начали предоставлять безлимитный доступ к национальному мессенджеру Max, сообщили в Минцифры.

    Новая опция доступна для абонентов, у которых действуют безлимитные тарифы на пользование мессенджерами, сообщается на сайте ведомства.

    Абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения Мах без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.

    В Минцифры порекомендовали обращаться за подробной информацией по условиям предоставления услуги непосредственно к операторам связи.

    Напомним, национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки.

    Ранее Max возглавил топ бесплатных приложений России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (10)
    2 сентября 2025, 12:59 • Новости дня
    Стубб заявил о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году
    Стубб заявил о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году
    @ IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александр Стубб высказал мнение, что страна якобы одержала победу в войне с Советским Союзом, сохранив независимость.

    Финляндия сохранила независимость по итогам войны с Советским Союзом в 1944 году, заявил президент страны Александр Стубб в интервью изданию The Economist, передает Газета.ru.

    Стубб отметил, что финны до сих пор считают это событие победой, несмотря на сложные условия подписанного договора.

    Он заявил: «Мы все еще чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость».

    Президент подчеркнул, что главным итогом войны для Финляндии стала возможность остаться самостоятельным государством, несмотря на территориальные потери и трудные условия мира.

    Ранее Стубб заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Помощник президента России Владимир Мединский напомнил о финских обстрелах Ленинграда, цитируя финскую прессу за осень 1941 года.

    Комментарии (39)
    2 сентября 2025, 13:27 • Новости дня
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    Путин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин озвучил идею ограничить транзит энергоресурсов через восточноевропейские страны для давления на Киев.

    Об этом Путин заявил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Российский президент подчеркнул, что Украина получает значительный объем энергоресурсов, включая газ и электроэнергию, именно через соседние страны Восточной Европы, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Путин заявил: «Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии. Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов».

    Президент России пояснил, что в ответ на действия киевских властей страдают не только Россия, но и ее партнеры, поскольку украинская сторона пытается нанести ущерб, однако этим вредит также соседям.

    Напомним, Путин заявил, что Москва в течение нескольких лет воздерживалась от ответных мер на удары по энергетическим объектам. Теперь Россия начала принимать более серьезные меры в ответ на эти атаки.

    Комментарии (9)
    2 сентября 2025, 02:27 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал ШОС «показушной»
    Глава Минфина США назвал ШОС «показушной»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина скрыться за дипломатической игрой не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    Когда журналист FoxNews спросил Бессента о состоянии американо-индийских отношений, учитывая недавние тарифы, несмотря на которые премьер-министр Индии Нарендра Моди встречается со своими российскими и китайскими коллегами, тот ответил, что в итоге США и Индия договорятся.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава Минфина США.

    Бессент считает, что две великие страны решат эту проблему и договорятся.

    «Но индийцы были не лучшими игроками с точки зрения покупки российской нефти и последующей ее перепродажи», – добавил он, отметив медленный прогресс в торговых переговорах между США и Индией, что в том числе стало дополнительным фактором для решения Белого дома повысить тарифы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Axios увидел в дружеском общении Моди с Путиным и Си на саммите ШОС послание Трампу. При этом WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров КНР, России и Индии.

    Комментарии (30)
    2 сентября 2025, 07:51 • Новости дня
    МВД назвало самый безопасный регион России

    Чукотка признана самым безопасным регионом России за 2024 год

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 2024 году в Чукотском автономном округе зарегистрировали минимальное число преступлений среди всех российских регионов – 865 случаев, об этом свидетельствует статистика Министерства внутренних дел.

    Из всех субъектов страны именно на Чукотке зафиксировали наименьшее количество преступлений – всего 865 за год. Следом идет Ненецкий автономный округ, где зафиксировали 877 правонарушений, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистику МВД.

    В пятерку самых спокойных регионов по количеству преступлений также вошли Ингушетия с 1938 случаями, Магаданская область с 2499, а также Чечня, где зарегистрировали 2583 правонарушения.

    Наибольшее количество преступлений, согласно статистике МВД, зафиксировано в Центральном федеральном округе – более 418 тыс. случаев. Всего в России за 2024 год зарегистрировано более 1,9 млн преступлений.

    В 2019 году Нижний Новгород признавали одним из самых безопасных городов в мире. Он был на 53-м месте соответствующего рейтинга по версии исследовательского сервиса Numbeo.

    Также в 2019 году Россия наряду с Грецией заняла 50-е место в рейтинге стран, которые являются безопасными и удобными для проживания женщин.

    Комментарии (14)
    2 сентября 2025, 12:46 • Новости дня
    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая

    Американист Дудаков: Политический класс США не готов признать новый миропорядок

    Эксперты оценили неверие США в партнерство России, Индии и Китая
    @ Pib/Press Information/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Администрация Дональда Трампа пытается убедить всех в «показушном» характере ШОС и не верит в способность России, Индии и Китая договориться о новом миропорядке, однако сами американские власти сомневаются в обоснованности своих заявлений, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее глава минфина США Скотт Бессент назвал ШОС «показушной».

    «В США наблюдается парадоксальная ситуация: политико-деловой истеблишмент и СМИ, ранее призывавшие Трампа к давлению на Россию, Индию и Китай, теперь критикуют его за эти же действия. Все эксперты, не связанные напрямую с администрацией Белого дома, признают: итоги саммита ШОС нанесли серьёзный удар по американоцентричной модели мира», – заявил политолог Борис Межуев.

    «Бессент пытается убедить американцев в якобы «показушном характере» ШОС и в перспективах Вашингтона договориться с Москвой, Дели и Пекином, но, полагаю, даже он сам не полностью верит в свои слова. Тем более активизация Индии придает Шанхайской организации сотрудничества политическое измерение, существенно расширяя ареал перспективных направлений для взаимодействия стран-партнеров», – указал он.

    «Я допускаю, что Трамп как реалист может махнуть рукой на «ястребов» и публично признать, что система сдерживания России и Китая рухнула. Однако не исключаю, что США попытаются нанести точечные удары по перспективным – на их взгляд – направлениям. Например, Вашингтон может нарастить военную помощь Украине или осуществить военно-политическую интервенцию в Венесуэлу. Администрация Трампа может преподнести это как вытеснение пророссийских и прокитайских сил из «американского подбрюшья», – спрогнозировал спикер.

    «Впрочем, это не спасет главу Белого дома от обвинений со стороны большинства американцев, в том числе – консервативного крыла, в поражении от евразийских оппонентов», – отметил аналитик.

    В свою очередь, американист Малек Дудаков считает, что американский политический класс пока не готов признать свое поражение и все еще рассматривает США как единственную мировую сверхдержаву. По его мнению, Вашингтон продолжает считать себя вправе использовать любые инструменты – военные, тарифные, санкционные – для принуждения других государств к следованию своей воле, тем самым сохраняя прежний миропорядок.

    «При этом очевидно, что эффективность этих мер быстро снижается. Саммит ШОС подтвердил, что все больше стран готовы к кооперации друг с другом в обход США. Рано или поздно Вашингтону – при Трампе или уже после него – придется договариваться со всем миром, включая Россию, Индию и Китай, о сотрудничестве на более реалистичных и взаимовыгодных условиях», – спрогнозировал спикер.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина «скрыться за дипломатической игрой» не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава минфина в интервью Fox Business.

    Однако Запад обеспокоен жестами единения и сплоченности, которые лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали на саммите ШОС. Все это стало вызовом для внешней политики Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

    «Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая. С другой стороны, его грубое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию к сближению с Россией и укрепляет ее отношения с Китаем», – говорится в материале WSJ.

    В схожем ключе высказываются авторы издания Axios. По их мнению, образ трех лидеров, которые держались за руки на саммите ШОС, является как минимум «символическим ударом», который показал неудачу Трамп в попытке отдалить друг от друга Россию, Индию и Китай.

    На этом фоне председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнерство стало образцом межгосударственных дружественных связей. Он указал, что участие лидеров двух государств в торжественных мероприятиях 9 Мая и 3 Сентября уже стало доброй традицией двусторонних отношений. Также, Си отметил, что Пекин готов поддерживать Москву по множеству направлений.

    Путин в ответном слове согласился, что тесное российско-китайское общение отражает стратегический характер двусторонних связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне. «Память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов легли в основу отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в новую эпоху», – сказал он.

    По итогам встречи Москва и Пекин подписали свыше 20 документов о сотрудничестве. Среди них соглашения в энергетике, искусственном интеллекте, а также в таких сферах, как аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, система образования и СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС, и как создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2025, 20:20 • Новости дня
    Эксперт: Самолету Урсулы фон дер Ляйен помешали украинские и румынские средства РЭБ

    Военный эксперт Леонков: Причиной сбоя GPS на борту фон дер Ляйен могла быть румынская РЭБ

    Эксперт: Самолету Урсулы фон дер Ляйен помешали украинские и румынские средства РЭБ
    @ Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российских комплексов РЭБ нет поблизости к Пловдиву, зато там есть украинские и румынские, используемые для противодействия БПЛА. Именно они могли стать причиной сбоя систем на самолете председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Брюссель и София обвинили Москву в воздействии на борт главы ЕК.

    «Если бы Россия действительно пыталась подавить GPS-сигнал самолета главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, тогда пострадали бы и другие рейсы, находившиеся неподалеку от данного борта. Но мы этого не наблюдали. Доказывать причастность Москвы с помощью фактов Брюссель не спешит», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    «В реальности же международная организация гражданской авиации (ИКАО) должна была начать расследование и выпустить соответствующий релиз. Также, для оказания описанного воздействия в районе аэропорта должны стоять российские комплексы РЭБ, но их там и близко нет», – детализировал он.

    «При этом, недалеко от Пловдива в зоне досягаемости есть украинские и румынские средства радио-электронной борьбы, которые глушат GPS для противодействия ударам российских беспилотников по военным объектам на территориях, подконтрольных офису Зеленского. Их работа как раз и могла вызвать сбой в болгарском аэропорту», – продолжил спикер.

    «Помимо всего прочего, это мог быть программный сбой, которые происходят периодически с системами GPS по всему миру, во всех странах. Например, у людей в аэропорту Москвы может выдаваться локация Екатеринбурга. И это не вызвано каким-либо вмешательством», – подчеркнул аналитик.

    «Непонятно и то, почему пилоты продолжили работать якобы по бумажным картам, если на самолетах есть альтернативные системы для приземлений и связи с диспетчерами», – отметил эксперт.

    «Эта история или была придумана, или ЕС выдал рутинный случай за вмешательство России, чтобы убедить восточноевропейские страны в якобы опасности Москвы и склонить их к выделению больших сумм на закупки оружия и инвестициям в западноевропейский военно-промышленный комплекс. Иначе объяснить такие оперативные выводы о причинах сбоя нельзя», – резюмировал Леонков.

    В понедельник в ЕС заявили, что Россия подозревается в подавлении системы GPS самолета, на борту которого в Болгарию летела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Это только укрепит нашу непоколебимую приверженность наращиванию оборонного потенциала и поддержки Украины», – приводит CBNC заявление Брюсселя. В тексте говорится, что инцидент подчеркнул необходимость срочных инвестиций в европейскую оборону и безопасность.

    Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщило, что самолету пришлось приземлиться в аэропорту Пловдива, причем пилоты пользовались бумажными картами. Правительство Болгарии заявило, что во время полета «спутниковый сигнал, передающий информацию в навигационную систему самолета, был нейтрализован», пишет BBC.

    Болгарское управление воздушного движения сообщило: «С февраля 2022 года наблюдается увеличение случаев глушения GPS и спуфинга. Эти помехи нарушают точный прием сигналов, что приводит к различным эксплуатационным проблемам самолетов и наземных систем». В Москве причастность к инциденту опровергли. «Ваша информация неверна», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Фон дер Ляйен посетила Болгарию в рамках турне по восточноевропейским государствам ЕС для обсуждения вопросов обороноспособности объединения. Глава ЕК заявила, что во время поездки она «увидела ежедневные угрозы со стороны России и ее приспешников».

    Ранее фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Польши Дональдом Туском и в Подляском воеводстве на польско-белорусской границе. «Мы предложили десятикратное увеличение военной мобильности и более чем пятикратное увеличение оборонных инвестиций», – указала она.

    «Именно во время вашего председательства мы включили 800 млрд евро инвестиций в оборонный план. Эти средства могут и должны быть инвестированы до 2030 года», – сказала глава ЕК, обращаясь к польскому политику. Туск, в свою очередь, призвал НАТО, ЕС, Польшу и США объединиться против общего врага, не попускать никаких уступок, быть жесткими и готовыми к борьбе.

    Комментарии (6)
    2 сентября 2025, 11:24 • Новости дня
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу

    Экономист Юшков: Меморандум по «Силе Сибири – 2» – еще не начало строительства газопровода

    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия и Китай договорились о наращивании поставок газа по действующим маршрутам – «Сила Сибири» и «Восточный маршрут», в то время как подписанный меморандум по проекту «Сила Сибири – 2» не означает начала строительства. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.Он допустил, коммерческий контракт по новому маршруту может быть заключен в рамках предстоящего Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Акции «Газпрома» в среду показали волатильность. Сначала котировки подскочили на фоне сообщений по «Силе Сибири – 2». Однако бумаги подешевели после того, как появились уточнения по подписанным документам. Речь шла об обзывающем меморандуме, а не о коммерческом твердом контракте. Неразбериха с терминами и вызвала колебания цен», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    Итогом переговоров лидеров России, Китая и Монголии на среднесрочную перспективу стала договоренность увеличивать поставки по «Силе Сибири» и по «Восточному маршруту», пояснил собеседник. «Сила Сибири – 2» – это более долгосрочная история. Строительство газопровода займет около пяти лет, еще несколько лет потребуется для выхода на проектную мощность», – детализировал аналитик.

    По его мнению, сейчас стороны прорабатывают все нюансы: кто будет реализовывать монгольский участок, кто за это заплатит и в какие сроки удастся все осуществить. Юшков допускает, что контракт по «Силе Сибири – 2» все же заключат – возможно, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 3 – 6 сентября.

    «Все мероприятия в Китае – саммит ШОС, двусторонние встречи лидеров, предстоящий парад – получает огромное внимание всего мира. Возможно, политики исходят из того, что сделка «затеряется» в информационной повестке. При этом юбилейный, X ВЭФ может войти в историю как площадка, на котором был подписано соглашение. Но пока все-таки твердого документа нет, и меморандум неравнозначен началу строительства газопровода», – заключил Юшков.

    Ранее «Газпром» и китайская CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, в который входят договоренности о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

    Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет в объеме 50 млрд куб. м в год. Также стороны согласовали увеличение поставок по «Силе Сибири» с 38 до 44 млрд куб. м в год и по проекту «Дальневосточный маршрут» с 10 до 12 млрд куб. м в год, добавил Миллер. На фоне этих новостей стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже утром выросла более чем на 1%.

    По его словам, проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» станет самым крупным и капиталоемким в мировой газовой отрасли. Миллер подчеркнул, что вместе с транзитным газопроводом «Союз Восток» через Монголию и развитием газотранспортных мощностей в Китае этот проект выйдет на лидирующие позиции по масштабу и инвестициям.

    Глава «Газпрома» не стал комментировать цену поставок: «Мы коммерческие вопросы отдельно доложим». Также Миллер воздержался от того, чтобы сообщить в какой валюте будет оплата. «Я могу сказать, в каких валютах оплата производится в текущий период времени. У нас оплата производится 50 на 50: 50% оплаты производится в рублях и 50% оплаты производится в юанях», – уточнил он.

    При этом Миллер отметил, что газ для Китая будет дешевле, чем для потребителей в Европе. «Все дело в том, что поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу поставки осуществляются с месторождений в Западной Сибири. … Транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже. Поэтому объективно китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже», – пояснил глава «Газпрома».

    Он отметил, что формат газопровода через Монголию был определен еще давно. «Все-таки мы должны вспомнить, когда принималось решение о строительстве «Силы Сибири – 2» и газопроводе «Союз Восток». Они принимались еще до того, как была введена в эксплуатацию магистральная труба «Силы Сибири». Еще до того, как физически начались поставки российского газа в Китай», – приводит слова Миллера ТАСС.

    Напомним, в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров поручили ускорить реализацию проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Главная проблема – это цена будущих поставок. Ранее появились слухи, что Россия будет продавать газ в Китай по низким внутрироссийским ценам. Газета ВЗГЛЯД писала, почему это маловероятный сценарий.

    Комментарии (7)
    Главное
    Власти Украины подали иск о запрете деятельности УПЦ
    Импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет
    Подозреваемый в убийстве Парубия опроверг шантаж со стороны спецслужб России
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    В России увеличились продажи новых отечественных автомобилей
    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян
    Права на «Трудно быть богом» вернули из Голливуда в Россию

    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот

    Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации