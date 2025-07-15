В Индонезии задержали 12 человек по делу о торговле детьми

Полиция Западной Явы раскрыла продажу 24 младенцев под видом усыновления

Tекст: Мария Иванова

Полиция провинции Западная Ява в Индонезии раскрыла международную сеть торговли детьми, задержав 12 подозреваемых по делу о незаконном усыновлении, передает ТАСС.

Как сообщает Jakarta Globe, задержанные выдавали себя за посредников по вопросам усыновления, однако на деле занимались продажей младенцев за границу.

«В деле фигурируют 12 подозреваемых. Изъяты документы, в том числе поддельные паспорта и бумаги, касающиеся фиктивного усыновления», – отметил представитель полиции. Следователи выяснили, что каждого ребенка оценивали примерно в 11 млн индонезийских рупий, что составляет около 70 тыс. рублей.

По предварительным данным, преступная схема позволила вывезти за пределы Индонезии по меньшей мере 24 младенца. В отношении задержанных возбуждены дела по статьям о похищении несовершеннолетних и торговле людьми. Максимальное наказание по этим статьям в Индонезии составляет до 15 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция в Мьянме освободила россиянок, которых удерживали в мошеннических кол-центрах.

Аргентинский суд ранее распорядился выпустить из-под стражи всех россиян по делу о торговле людьми, кроме организатора секты «Ашрам Шамбала» Константина Руднева.