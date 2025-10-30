Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Набиуллина заявила о росте привлекательности рубля для сбережений
Высокая ключевая ставка делает рубль лучшим вариантом хранения средств по сравнению с иностранными валютами для граждан и бизнеса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
Набиуллина заявила, что рубль становится более привлекательным средством сбережения, передает ТАСС.
Она подчеркнула: «Еще одно проявление высокой ключевой ставки – это укрепление рубля в первой половине нынешнего года. Несколько слов о том, как это работает. Высокие рублевые ставки означают более умеренный спрос на импорт, а значит, более умеренный спрос на валюту. Второе. Как средство сбережения [рубль] становится более привлекательным для людей, для бизнеса, чем сберегать в валюте».
Кроме того, Набиуллина отметила, что низкая и стабильная инфляция положительно влияет на курс рубля. По ее мнению, «низкая инфляция действует на курс гораздо лучше всяких административных мер». Она подчеркнула значение предсказуемости и стабильности курса рубля для экономики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рубль немного укрепился после прошлого заседания совета директоров. Основной причиной роста рубля стала жесткая денежно-кредитная политика.
Минэкономразвития ранее прогнозировало постепенное смягчение денежно-кредитной политики.