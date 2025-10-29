МИД напомнил властям Литвы об обязательствах по Калининграду

Захарова: Россия гарантирует обеспечение Калининграда на фоне угроз Литвы

Россия при любых обстоятельствах и условиях сможет обеспечить потребности Калининградской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Это заявление последовало после угрозы главы МИД Литвы Кестутиса Будриса заблокировать калининградский транзит в интересах национальной безопасности Литвы.

Захарова подчеркнула: «Если оно соответствует действительности, то, во-первых, хотели бы напомнить господину Будрису об обязательствах Литвы обеспечивать беспрепятственный транзит в и из Калининградской области, в том числе вытекающих из совместных заявлений России – ЕС от 2002 и 2004 годов».

Она добавила, что никто не должен сомневаться в способности Российской Федерации при любых обстоятельствах обслужить потребности наиболее западного региона страны. Дипломат также выразила надежду, что литовские власти не пойдут на провокационные шаги относительно транзита. В ее комментарии говорится: «Рассчитываем, что литовская сторона все же не пойдет на подобный провокационный шаг».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.

Финский политик Арманд Мема заявил, что такие ограничения могут быть расценены как объявление войны России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что связь между Калининградом и остальными регионами России будет поддерживаться при любых новых ограничениях.