МИД напомнил властям Литвы об обязательствах по Калининграду
Захарова: Россия гарантирует обеспечение Калининграда на фоне угроз Литвы
Россия гарантирует обеспечение Калининградской области вне зависимости от угрозы блокировки транзита со стороны Литвы, которая ранее взяла на себя обязательства не чинить препятствия для региона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Россия при любых обстоятельствах и условиях сможет обеспечить потребности Калининградской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
Это заявление последовало после угрозы главы МИД Литвы Кестутиса Будриса заблокировать калининградский транзит в интересах национальной безопасности Литвы.
Захарова подчеркнула: «Если оно соответствует действительности, то, во-первых, хотели бы напомнить господину Будрису об обязательствах Литвы обеспечивать беспрепятственный транзит в и из Калининградской области, в том числе вытекающих из совместных заявлений России – ЕС от 2002 и 2004 годов».
Она добавила, что никто не должен сомневаться в способности Российской Федерации при любых обстоятельствах обслужить потребности наиболее западного региона страны. Дипломат также выразила надежду, что литовские власти не пойдут на провокационные шаги относительно транзита. В ее комментарии говорится: «Рассчитываем, что литовская сторона все же не пойдет на подобный провокационный шаг».
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.
Финский политик Арманд Мема заявил, что такие ограничения могут быть расценены как объявление войны России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что связь между Калининградом и остальными регионами России будет поддерживаться при любых новых ограничениях.