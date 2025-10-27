Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.8 комментариев
Росфинмониторинг включил юриста Монтян в список экстремистов
Росфинмониторинг включил юриста Татьяну Монтян в список экстремистов
Юрист Татьяна Монтян официально включена в перечень террористов и экстремистов, что подтверждается реестром на сайте Росфинмониторинга.
Татьяна Монтян была занесена в перечень террористов и экстремистов, передает ТАСС. Соответствующее решение подтверждается публикацией в реестре Росфинмониторинга.
В реестре указано: «Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 года рождения, город Керчь Крымской области УССР».
Присвоение подобного статуса предполагает блокировку финансовых операций в России и ужесточение контроля за любыми транзакциями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине готовят суд над Татьяной Монтян по обвинениям в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность страны.
