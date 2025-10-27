Росфинмониторинг включил юриста Монтян в список экстремистов

Росфинмониторинг включил юриста Татьяну Монтян в список экстремистов

Tекст: Денис Тельманов

Татьяна Монтян была занесена в перечень террористов и экстремистов, передает ТАСС. Соответствующее решение подтверждается публикацией в реестре Росфинмониторинга.

В реестре указано: «Монтян Татьяна Николаевна, 29.08.1972 года рождения, город Керчь Крымской области УССР».

Присвоение подобного статуса предполагает блокировку финансовых операций в России и ужесточение контроля за любыми транзакциями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине готовят суд над Татьяной Монтян по обвинениям в коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность страны.

Росфинмониторинг внес блогера Илью Варламова* и журналистку Анну Монгайт* в реестр террористов и экстремистов.

Денис Капустин и Кирилл Канахин, заочно осужденные на пожизненный срок за экстремизм, имеют в России крупные долги по налогам, кредитам и коммунальным платежам, часть которых взыскивается принудительно.

