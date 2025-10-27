Шведский актер и музыкант Бьерн Андресен умер в возрасте 70 лет

Tекст: ир

О смерти актера написала газета Dagens Nyheter, которая беседовала с режиссером Кристианом Петри, снявшим документальный фильм об Андресене. Ради него съемочная группа несколько лет следила за жизнью актера и сблизилась с ним.

«Это то, о чем я сейчас думаю больше всего. Все эти фантастические моменты, проведенные с ним. Он был храбрым человеком, – поделился Кристиан Петри со Swedenherald.

Бьерн Андресен родился в 1955 году и впервые получил небольшую роль в фильме Роя Андерсона «История любви» в 1970 году. Впоследствии он был удостоен главной роли в экранизации романа Томаса Манна «Смерть в Венеции» Лукино Висконти. Он сыграл мальчика Тадзио, которым очаровался известный композитор.

Он получил огромное внимание за свою роль и за свою внешность. В интервью Goteborgs-Posten перед премьерой фильма «Самый красивый мальчик в мире» Андресен рассказал о том, как сильно на него повлияло то, что в возрасте 15-16 лет весь мир относился к нему как к секс-символу.

Висконти вел себя как капиталист-грабитель, который, не колеблясь, использовал подростка для продажи своего фильма. Если бы, говорил Андресен, я в сегодняшней ситуации увидел, что с кем-то другим обращаются так, как тогда обращались со мной, я бы что-то предпринял.

В 1980-х Бьерн Андресен учился в театральной школе в Стокгольме. Он также был клавишником в танцевальной группе Sven-Erics. Карьера его как актера продолжалась несколько десятилетий, он получал роли в фильмах и телесериалах.