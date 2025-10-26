Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.11597 комментариев
Два человека пропали после столкновения судов у берегов Китая
Столкновение сухогруза и контейнеровоза в устье реки Чжуцзян привело к исчезновению двух членов экипажа и затоплению судна рядом с берегами Гуандуна, сообщило агентство Синьхуа.
Два человека числятся пропавшими после столкновения сухогруза и контейнеровоза у побережья провинции Гуандун на юге Китая, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа. Инцидент произошел в устье реки Чжуцзян в ночь с субботы на воскресенье.
Как уточняется, сухогруз затонул, на его борту находились 15 членов экипажа. Двух из них не удалось найти, остальные спасены. Власти региона немедленно начали поисково-спасательные работы.
В районе происшествия судоходство временно ограничили для обеспечения безопасности и успешной работы спасателей. Ведется расследование причин столкновения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Британии загорелся танкер с топливом для ВМС США после столкновения с контейнеровозом. Российское судно между Испанией и Алжиром затонуло. На сухогрузе у берегов Турции произошел взрыв.