Два человека пропали после столкновения судов у берегов Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два человека числятся пропавшими после столкновения сухогруза и контейнеровоза у побережья провинции Гуандун на юге Китая, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа. Инцидент произошел в устье реки Чжуцзян в ночь с субботы на воскресенье.

Как уточняется, сухогруз затонул, на его борту находились 15 членов экипажа. Двух из них не удалось найти, остальные спасены. Власти региона немедленно начали поисково-спасательные работы.

В районе происшествия судоходство временно ограничили для обеспечения безопасности и успешной работы спасателей. Ведется расследование причин столкновения.

