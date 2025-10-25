Ставридис предложил использовать для Украины схему «гарантий» НАТО для Косово

Tекст: Антон Антонов

Ставридис в колонке для Bloomberg призвал Запад использовать опыт альянса, примененный в Косово в 1998-1999 годах, для обеспечения безопасности Украины. По его словам, Запад должен выработать такие переговорные позиции, которые «защитят» Украину «навсегда», и примером могут служить меры, предпринятые в отношении Косово, передает ТАСС.

Ставридис предложил применять на Украине наработки операций Eagle Eye и Balkan calm. В предвоенных операциях НАТО были задействованы свыше 80 «самолетов-наблюдателей», военно-морская группа, блокировавшая побережье Югославии, а также контингент западных «наблюдателей» в Косово. Силы НАТО также находились в сопредельных государствах.

После начала войны самолеты НАТО были использованы для бомбардировок Югославии, корабли запускали крылатые ракеты «Томагавк», а «наблюдатели» определяли цели для ударов.

«Над Косово самолеты НАТО установили бесполетную зону, а крылатые ракеты »Томагавк« били по целям в сербской столице Белграде, включая комплекс министерства обороны», – заявил Ставридис.

Он настаивает на масштабировании аналогичных мер на территории Украины, включая организацию бесполетной зоны, ввод ударных кораблей в Черное море и направление на Украину контингента из 10 тыс. «военных наблюдателей».

При этом Ставридис не уточнил, как убеждать Россию согласиться на такой план.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ставридис заявил, что силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией. Ставридис также призвал готовиться к необходимости сбивать российские самолеты над Украиной.