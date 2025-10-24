Франкен: Ответ России на конфискацию активов будет очень болезненным

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен признал, что в случае конфискации российский активов реакция Москвы может быть крайне острой, передает РИА «Новости».

Франкен предположил, что президент России Владимир Путин «никогда не откажется от этих миллиардов» и воспримет подобный шаг как «акт войны».

По словам Франкена, последствия будут болезненными, а Россия может принять меры в виде конфискации 200 млрд западных активов внутри страны. Он отметил, что речь идет не только о бельгийских капиталах, но также активов США, Германии и Франции. Министр выразил уверенность, что подобная реакция приведет к серьезным экономическим потерям для всех затронутых государств.

Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

Франкен заявил, что планируемое Евросоюзом использование замороженных российских активов не приведет к восстановлению Украины, а лишь затянет вооруженный конфликт.

Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине.

Позиция Бельгии помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины.



