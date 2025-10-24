Tекст: Вера Басилая

Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил сомнения в искренности заявлений руководства Евросоюза о целях использования замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

По его словам, европейские лидеры во главе с главой евродипломатии Каей Каллас из Прибалтики хотят передать эти активы Украине с помощью юридически шаткой конструкции. Франкен считает, что деньги, которые предлагается передать Украине под предлогом восстановления страны, на самом деле будут использованы для продолжения боевых действий.

По данным Еврокомиссии, в европейских банках – прежде всего, в бельгийской системе Euroclear – находится более 200 млрд евро из общего объема замороженных российских резервов, составляющего примерно 300 миллиардов евро. С января по сентябрь 2025 года доходы от этих средств были перечислены Украине на сумму 14 млрд евро.

Ранее министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи на Украине.

Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение о финансировании Киева за счет этих средств.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул, что страна не поддержит такую меру без коллективного распределения рисков между всеми членами ЕС.