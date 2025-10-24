ЦБ допустил возможность снижения ключевой ставки в декабре

80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.0 комментариев
ЦБ допустил возможность снижения или сохранения ставки в декабре
Банк России рассматривает различные сценарии по ключевой ставке, включая ее возможное снижение или сохранение на текущем уровне в декабре этого года, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Прогноз Банка России предусматривает разные варианты движения ключевой ставки на декабрьском заседании, передает РИА «Новости». Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции регулятора.
«Наш прогноз, если вы посмотрите по траектории ключевой ставки, в том числе на этот год, предполагает возможность как дополнительного снижения на декабрьском заседании, так и неизменность ставки», – заявила она.
Ближайшее заседание совета директоров Центрального банка по ключевой ставке запланировано на 19 декабря.
Напомним, Центральный Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых.