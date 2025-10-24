ЦБ допустил возможность снижения ключевой ставки в декабре

ЦИК заявил о превышении полномочий запорожским губернатором Балицким

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале ЦИК России, 23 октября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ об освобождении Галины Катющенко от должности члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Центральная избирательная комиссия России считает этот акт не имеющим административно-правового основания и намерена его немедленно оспорить.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что данный «указ» демонстрирует вызывающее пренебрежение Балицким федеральным законодательством. По ее словам, губернатор не может не знать, что освобождение является прерогативой ЦИК, а не главы региона.

Она подчеркнула, что для подобных действий губернатор должен был обратиться в ЦИК с аргументированной просьбой рассмотреть вопрос об освобождении, однако таких веских оснований представлено не было. По словам Памфиловой, все претензии к Катющенко были связаны исключительно с техническими ошибками в декларации и не являлись поводом для проверки.

«Готовя исподтишка данный «указ», господин Балицкий даже не удосужился уведомить ЦИК России об очередной своей авантюре, направленной фактически на дезорганизацию деятельности областной избирательной комиссии», – отметила Памфилова.

В подобной ситуации ЦИК направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать действия главы области.

Ранее аналогичные конфликты уже возникали – например, ЦИК была вынуждена заставлять губернатора Балицкого гасить долги по зарплате работникам комиссии и вмешиваться в вопросы обеспечения их помещением для работы.

«Очередной управленческий казус свидетельствует либо о грубом самоуправстве как отрыжке «порядков», царящих в соседней стране, либо о глубоком правовом невежестве как самого губернатора, так и его подчиненных, рождающих подобные правовые «шедевры» и выставляющих руководителя области на всеобщее посмешище», – заявила глава ЦИК России.

Ранее Элла Памфилова направила телеграмму в Законодательное собрание Запорожской области. Она предупредила о недопустимости внесения изменений в избирательное законодательство региона.