Французский велосипедист Сехили поблагодарил сотрудников СИЗО Уссурийска

Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул: «Хочу поблагодарить моего адвоката за отличную работу, благодаря которой я могу вернуться домой так скоро. Также хочу сказать, что ко мне очень хорошо относились власти здесь, и все – (сотрудники) правоохранительных органов, полиции и сотрудники следственного изолятора – всегда были уважительными и относились ко мне с уважением, что очень важно», передает РИА «Новости».

Сехили отметил, что чувствует радость и облегчение в связи с быстрым возвращением домой. По его словам, поддержка адвоката сыграла важную роль в этом процессе. Велосипедист отдельно подчеркнул корректное и человечное отношение к себе со стороны российских сотрудников следственного изолятора и полиции.

Ранее его адвокат Алла Кушнир сообщила, что Сехили, обвинявшийся в незаконном пересечении границы, отправился на родину через Таиланд после освобождения из-под стражи.

Напомним, Сехили был задержан в Приморском крае в сентябре по обвинению в незаконном пересечении российской границы. Суд признал его виновным, но освободил от уплаты штрафа и зачел пребывание в СИЗО.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд продлевал арест французскому велосипедисту Софиану Сехили до ноября, но 23 октября Сехили освободили из-под стражи.