Стало известно о первой за 500 лет совместной молитве папы римского и короля Британии
Папа римский и Карл III впервые провели совместную молитву
В Сикстинской капелле Папа Лев XIV и король Карл III впервые за пять веков вместе прочли молитву под фреской Микеланджело «Страшный суд».
Папа римский Лев XIV и король Британии Карл III впервые за пять веков провели совместную молитву, сообщает ТАСС.
Историческое событие состоялось под знаменитой фреской Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле. Сопровождала монарха королева Камилла, а молитва звучала на английском и латинском языках.
Визит королевской четы в Ватикан носит государственный характер. Он был изначально запланирован на апрель, но был перенесен из-за болезни и последующей смерти предыдущего понтифика Франциска, который скончался 21 апреля.
Трансляция церемонии велась на портале Vatican News. В рамках визита также предусмотрено проведение еще одного экуменического богослужения в Папской базилике Святого Павла за городскими стенами.
Напомним, разрыв между Церковью Англии и Римско-католической церковью произошёл после принятия парламентом Англии в 1534 году акта о супрематии. Он провозгласил английского монарха единственным верховным главой национальной церкви, что стало итогом отказа Ватикана аннулировать брак Генриха VIII и Екатерины Арагонской и привело к Реформации в Англии.
Напомним, в октябре на пост архиепископа Кентерберийского назначена женщина, епископ Лондона Сара Муллалли.
Религиовед Роман Лункин отметил, что женщина во главе англиканской церкви лучше священника-гея.