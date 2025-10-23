Стало известно о первой за 500 лет совместной молитве папы римского и короля Британии

Папа римский и Карл III впервые провели совместную молитву

Tекст: Мария Иванова

Папа римский Лев XIV и король Британии Карл III впервые за пять веков провели совместную молитву, сообщает ТАСС.

Историческое событие состоялось под знаменитой фреской Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле. Сопровождала монарха королева Камилла, а молитва звучала на английском и латинском языках.

Визит королевской четы в Ватикан носит государственный характер. Он был изначально запланирован на апрель, но был перенесен из-за болезни и последующей смерти предыдущего понтифика Франциска, который скончался 21 апреля.

Трансляция церемонии велась на портале Vatican News. В рамках визита также предусмотрено проведение еще одного экуменического богослужения в Папской базилике Святого Павла за городскими стенами.

Напомним, разрыв между Церковью Англии и Римско-католической церковью произошёл после принятия парламентом Англии в 1534 году акта о супрематии. Он провозгласил английского монарха единственным верховным главой национальной церкви, что стало итогом отказа Ватикана аннулировать брак Генриха VIII и Екатерины Арагонской и привело к Реформации в Англии.

Напомним, в октябре на пост архиепископа Кентерберийского назначена женщина, епископ Лондона Сара Муллалли.

Религиовед Роман Лункин отметил, что женщина во главе англиканской церкви лучше священника-гея.