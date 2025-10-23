Чешское СМИ опровергло данные о пожаре на НПЗ в Братиславе и извинилось

Tекст: Мария Иванова

Информация не была подтверждена официальными лицами, мы приносим изменения за неудобства, написала CZ NewsInfo в четверг.

Напомним, накануне сообщалось, что в столице Словакии якобы произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, где перерабатывают сырье из России, большая часть продукции экспортируется в Европу. Завод принадлежит венгерской компании MOL Group.

Отмечалось, что это уже третий инцидент за последние дни на европейских НПЗ, которые используют российское сырье.

В понедельник взрыв произошел на заводе Petrotel-Lukoil в румынском Плоешти. В ночь на вторник загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венгрии, также принадлежащий MOL.