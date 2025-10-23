Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.9 комментариев
Челябинский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Копейске
Все пострадавшие при взрыве на промпредприятии в Копейске госпитализированы в местные больницы, всю необходимую помощь получают, сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Информация по погибшим уточняется. Пять пострадавших. Все в тяжелом состоянии, госпитализированы в местные больницы. Медики оказывают всю необходимую помощь. Подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска», – сказано в посте.
Губернатор подчеркнул, что семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Текслер добавил, что правоохранительные органы обязательно установят обстоятельства произошедшего.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Текслер вечером среды сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.
По его данным, не менее четырех человек погибли и несколько пострадали. Информация уточняется. Кроме того, еще один взрыв в очаге возгорания произошел на предприятии в Копейске.