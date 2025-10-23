Челябинский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Копейске

Tекст: Ирма Каплан

«Информация по погибшим уточняется. Пять пострадавших. Все в тяжелом состоянии, госпитализированы в местные больницы. Медики оказывают всю необходимую помощь. Подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска», – сказано в посте.

Губернатор подчеркнул, что семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Текслер добавил, что правоохранительные органы обязательно установят обстоятельства произошедшего.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, губернатор Текслер вечером среды сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

По его данным, не менее четырех человек погибли и несколько пострадали. Информация уточняется. Кроме того, еще один взрыв в очаге возгорания произошел на предприятии в Копейске.



