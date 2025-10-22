Военный аналитик Коротченко оценил последствия тренировки ядерных сил России

Аналитик Коротченко оценил последствия тренировки ядерных сил России

Tекст: Ирма Каплан

«Главное, что сегодня продемонстрировала Россия, – свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны. Никаких сигналов, никаких красных линий, никаких мессенджей. Нам это не надо больше», – заявил он ТАСС.

Коротченко отметил, что важна политическая воля Кремля и готовность всех компонентов российской ядерной триады исполнить приказ верховного главнокомандующего.

Эксперт отметил, что возможности российских стратегических ядерных сил позволяют поставить точку в существовании любого агрессора или блока, если они посягнут на безопасность России.

Он также обратил внимание на важность внешнеполитического контекста, в котором проводилась тренировка, и подчеркнул, что мероприятие было направлено на подтверждение боеготовности ядерной триады и отработку различных сценариев ядерного реагирования по приказу Путина.

Практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и крылатых ракет воздушного базирования проводились с неядерными массогабаритными макетами боевых блоков, что подтвердило готовность сил к различным вариантам боевого применения – от массированного ответного удара до точечного поражения выбранных целей, сказал военный эксперт.

Коротченко назвал среди возможных сценариев применения ядерных сил ответ на использование западного дальнобойного высокоточного оружия с территории Украины, попытки блокады Балтики и Калининградской области странами НАТО, а также ввод натовского контингента на Украину, что будет расценено как вступление в войну с Россией.

По его словам, Генштаб России предусмотрел различные форматы использования ядерных сил для ответных действий на эскалацию ситуации или агрессию против страны.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе масштабной тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина 22 октября были осуществлены успешные пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет различных видов базирования. Позже Министерство обороны опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил страны.