Военный аналитик Коротченко оценил последствия тренировки ядерных сил России

Аналитик Коротченко оценил последствия тренировки ядерных сил России
Проведенная под руководства российского президента Владимира Путина тренировка стратегических ядерных сил показала готовность России использовать ядерное оружие для защиты национальной безопасности в случае угрозы, заявил военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«Главное, что сегодня продемонстрировала Россия, – свою готовность, а главное, политическую волю применить ядерное оружие для обеспечения безопасности и обороны нашей страны. Никаких сигналов, никаких красных линий, никаких мессенджей. Нам это не надо больше», – заявил он ТАСС.
Коротченко отметил, что важна политическая воля Кремля и готовность всех компонентов российской ядерной триады исполнить приказ верховного главнокомандующего.
Эксперт отметил, что возможности российских стратегических ядерных сил позволяют поставить точку в существовании любого агрессора или блока, если они посягнут на безопасность России.
Он также обратил внимание на важность внешнеполитического контекста, в котором проводилась тренировка, и подчеркнул, что мероприятие было направлено на подтверждение боеготовности ядерной триады и отработку различных сценариев ядерного реагирования по приказу Путина.
Практические пуски межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и крылатых ракет воздушного базирования проводились с неядерными массогабаритными макетами боевых блоков, что подтвердило готовность сил к различным вариантам боевого применения – от массированного ответного удара до точечного поражения выбранных целей, сказал военный эксперт.
Коротченко назвал среди возможных сценариев применения ядерных сил ответ на использование западного дальнобойного высокоточного оружия с территории Украины, попытки блокады Балтики и Калининградской области странами НАТО, а также ввод натовского контингента на Украину, что будет расценено как вступление в войну с Россией.
По его словам, Генштаб России предусмотрел различные форматы использования ядерных сил для ответных действий на эскалацию ситуации или агрессию против страны.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ходе масштабной тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента Владимира Путина 22 октября были осуществлены успешные пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет различных видов базирования. Позже Министерство обороны опубликовало видео пусков ракет в рамках плановой тренировки стратегических ядерных сил страны.