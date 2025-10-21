  • Новость часаЛавров выразил уверенность в успехе спецоперации на Украине
    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР
    Болгария пообещала открыть небо для Путина
    Прилепин подписал контракт на военную службу в зоне СВО
    Археологи предупредили о риске обрушения гробницы Тутанхамона
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    Госдума приняла закон о корректировке бюджета на 2025 год
    Названа дата начала похолодания в Москве
    Мнения
    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    7 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    6 комментариев
    21 октября 2025, 15:16 • Новости дня

    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины

    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что возвращение Донбасса Киеву не является для него приоритетом, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников WSJ, Трамп подчеркнул, что главным для него остается скорейшее урегулирование конфликта, передает РИА «Новости».

    «Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Трамп на переговорах был предельно откровенен и временами демонстрировал разочарование позицией украинской стороны. Он даже отказался ознакомиться с картами боевых действий, которые представили представители Киева, сообщает газета.

    Ранее WSJ писала, что Трамп во время встречи с Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит.

    Агентство Reuters сообщало, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять условия президента России Владимира Путина.

    20 октября 2025, 21:52 • Новости дня
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    @ Pia Bayer/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в результате которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Джокер рассказал военному корреспонденту RT Филиппу Прокудину, что бойцы отряда проводили глубокую разведку и решили направиться в определенное место, ориентируясь на полученные разведданные.

    «Вели глубинную разведку и решили пойти, исходя из разведданных, в определенное место, где, к нашему огромному счастью, оказался достаточно большой лагерь наемников», – отметил он.

    Военнослужащие ВС России быстро приняли решение и нанесли удар по противнику, когда тот не ожидал атаки, добавил Джокер.

    Ранее на правом берегу Днепра трое иностранных наемников ВСУ оставили своих раненых товарищей без помощи после минометного обстрела.

    В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, действующие в составе формирований ВСУ.

    Комментарии (5)
    20 октября 2025, 17:36 • Новости дня
    Зеленский ненадолго репостнул видео модели OnlyFans в Instagram
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Владимира Зеленского на короткое время появилось видео украинской модели OnlyFans Анны Малигон, после чего публикация была удалена, пишут украинские СМИ.

    «Зеленский репостнул видео украинской модели 18+ Анны Малигон», – отмечается в публикации издания «Страна», передает РИА «Новости».

    По данным издания, видео модели OnlyFans появилось на странице Зеленского ненадолго и было вскоре удалено.

    В 2022 году в бюджет Украины поступили первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans.

    В 2023 году OnlyFans закрыл доступ для россиян.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 18:52 • Новости дня
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина требует от Евросоюза выделить новые 60 млрд евро на вооружение, это абсурдная сумма, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    На пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС он назвал эту сумму невообразимой и заявил: «Украина требует 60 млрд евро на дальнейшее вооружение, не так ли? Абсурдная сумма», пишут «Известия».

    Сийярто отметил, что Евросоюз собирается потратить эти средства на поддержку Киева, вместо того чтобы инвестировать их в собственную оборону. По его словам, идея выделения таких средств Украине приобретает все большую популярность в Брюсселе.

    Как писала газетаВЗГЛЯД, высокопоставленный генерал ФРГ Александр Зольфранк призвал увеличить военную поддержку Украины ради Европы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал страны Запада перейти в «режим войны» для сохранения мира.

    Ранее сообщалось, что Украина недополучила 5 млрд евро вследствие того, что не выполнила или не успела выполнить обязательства перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility.

    Комментарии (6)
    21 октября 2025, 13:25 • Новости дня
    Лавров указал на угрозы МИД Польши препятствовать самолету Путина

    Лавров: Угрозы Польши самолету Путина говорят о готовности Варшавы устраивать теракты

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского об отсутствии безопасности для самолета с президентом России Владимиром Путиным говорит о готовности Варшавы к терактам, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Польская сторона готова к свершению терактов, заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом] Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», – указал он.

    «То есть … министр иностранных дел говорит, что если польский суд потребует, то мы будем препятствовать свободному движению самолета российского лидера», – пояснил руководитель МИД.

    Венгрия сообщала о готовности обеспечить безопасность переговоров двух политиков. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсуждал с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку возможной встречи Путина и Трампа. Китай высказывался в поддержку проведения встречи президентов в Будапеште.

    Комментарии (14)
    21 октября 2025, 00:55 • Новости дня
    В Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки

    В Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки
    @ Yuri_Slusar

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника в Батайске повреждена стена высотного дома, а жители были эвакуированы, однако пострадавших не зафиксировано.

    Силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку по всей Ростовской области, передает ТАСС. По словам губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, где не было зафиксировано разрушений и жертв.

    В Батайске на Западном шоссе частично разрушена стена многоквартирного дома на верхних этажах. Губернатор заявил: «Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах. Там обошлось без последствий на земле.

    В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения».

    Власти отмечают, что все жители поврежденного дома были оперативно эвакуированы. На данный момент прорабатывается вопрос о предоставлении временного жилья для эвакуированных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотника ВСУ привела к временному отключению электроснабжения в четырех населенных пунктах Грайворонского городского округа Белгородской области.

    В Вешкайме Ульяновской области российские силы предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию. За ночь силы ПВО России уничтожили семь беспилотников самолетного типа, атаковавших Крым, а также Брянскую, Липецкую и Ульяновскую области.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам

    Американист Дробницкий: Идея «репарационного займа» Украине – это просьба европейцев к «дяде Сэму» дать денег

    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Евросоюзом, который разрабатывает предложение о «репарационном займе» Украине, стоит задача «вынуть» замороженные российские активы из европейской экономики. Сделать это невозможно, и поэтому единственный источник средств – свопы ФРС США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Бельгия согласилась на разработку алгоритма по активам России, но США отказались поддерживать план.

    «Россия в свое время разместила деньги на европейских счетах и вложила в ценные бумаги. Европа направила их в экономику, но с условием, что впоследствии средства будут возвращены. В тот момент, когда европейцы заморозили российские активы, произошло ограбление», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, планы ЕС о «конфискации» средств или выдаче Украине «репарационного кредита» – «бухгалтерская операция», в ходе которой страны объединения меняют кредитора.

    Рассмотрение этого предложения, впрочем, вызвало метания внутри Евросоюза. «Так, появились люди, которые выступают против идеи. Они ссылаются на юридический аспект, но на деле причина несколько иная. Перед европейцами стоит задача «вынуть» из экономики деньги, но ресурсы ограничены», – добавил собеседник, отметив разгорающиеся бюджетные кризисы, в частности во Франции и Германии.

    «Единственный источник в этой ситуации – Европейский центральный банк. Однако его возможности по эмиссии без свопов федеральной резервной системы (ФРС) США ограничены. Фактически «репарационный займ» – это просьба европейцев к «дядюшке Сэму» дать денег. Между тем, появление новой необеспеченной бумаги на мировом рынке несет финансовые риски для американской стороны», – уточнил американист.

    По его мнению, определенную роль в нежелании Вашингтона поддерживать инициативу европейцев сыграл и предстоящий саммит Россия – США. «На Западе есть два противостоящих лагеря: администрация Дональда Трампа вместе с MAGA-движением и Виктором Орбаном и все остальные. Пока первые противятся идее свопа и настаивают на диалоге с Россией и урегулировании кризиса, последние вставляют палки в колеса своим оппонентам и продолжают тянуть США в конфликт в Европе», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне неважно, какое решение примут лидеры ЕС на саммите в четверг, считает он. Тем не менее, добавил собеседник, надо внимательно изучить будущий утвержденный документ. «Возможно, речь пойдет лишь о декларации, как это было в случае с запретом на покупку российского газа. Как бы то ни было, Европе придется непросто в попытках изыскать деньги на помощь Киеву», – заключил Дробницкий.

    Ранее представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как сообщает издание Politico, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов для кредитования Киева.

    В случае принятия предложения, оно позволит выделить «до 140 млрд евро на финансирование военных действий Украины в течение еще двух-трех лет». Бельгия ранее выступала против изъятия российских активов, поскольку их львиная доля хранится на балансе базирующейся в этой стране компании Euroclear. Власти опасались, что в случае судебных тяжб именно им придется выплачивать России компенсацию.

    После этого Евросоюз усилил давление на Бельгию. Об этом сообщала газета Financial Times. «Бельгия три года утверждала, что Euroclear – это бельгийская компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», – заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

    Теперь же постпред Бельгии заверил, что страна не будет блокировать решение ЕС. Politico отмечает, что даже если лидеры Евросоюза примут план, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами, и гарантий успешного завершения этого процесса нет.

    На этом фоне любопытна позиция Вашингтона. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что США пока не будут присоединяться к плану G7 использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита. Американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка».

    Комментарии (2)
    20 октября 2025, 19:44 • Новости дня
    Трамп пригрозил прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил прекращение экспорта американских самолетных комплектующих в Китай на фоне эскалации торгового спора между двумя странами.

    По его словам, Вашингтон рассматривает возможность новых ограничительных мер в ответ на угрозы Пекина по экспорту редкоземельных элементов, передает РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что Китай «не сможет обеспечить обслуживание своих самолетов без американских комплектующих, особенно для машин производства Boeing». «Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп подчеркнул, что не намерен разрушать экономику Китая, несмотря на ужесточение торговых мер со стороны Вашингтона.

    Комментарии (14)
    20 октября 2025, 18:32 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности закупить газ у США, Азербайджана и Греции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить закупку газа на сумму около 2 млрд долларов.

    Он подчеркнул, что часть необходимого финансирования уже найдена за счет гранта от Норвегии в 100 млн долларов и ожидается еще один транш от этой страны в январе, передает РБК со ссылкой на «Укринформ». Кроме того, несколько других государств предоставляют соответствующие гранты, а украинские банки также вовлечены в процесс, заявил Зеленский.

    По словам Зеленского, премьер-министр Украины Юлия Свириденко «достигла позитивных договоренностей» со Словакией, а министр энергетики Светлана Гринчук – с энергетическими компаниями США. Он также сообщил, что существуют договоренности по поставкам сжиженного газа из США через польский терминал. Дополнительный газ планируется получать из Греции и Азербайджана, при этом переговоры ведутся и с другими странами. Зеленский уверен, что вопрос с газом будет решен.

    Ранее гендиректор украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий призвал жителей страны экономить газ.

    Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже из-за сложной ситуации в энергетике.

    Комментарии (7)
    20 октября 2025, 20:52 • Новости дня
    Кабмин Украины намерен лишить русский и молдавский языки защиты
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Украины рассматривают законопроект об исключении русского и молдавского языков из числа подлежащих защите, при этом предлагается включить чешский и заменить еврейский на иврит.

    Законопроект предусматривает корректировку перечня языков, которые подпадают под действие Европейской хартии региональных или миноритарных языков, пишет издание «Страна». В частности, предлагается исключить из него русский и молдавский языки, добавить чешский и заменить категорию «еврейский язык» на иврит.

    Авторы документа считают, что при ратификации Хартии в украинском переводе термин minority languages был ошибочно истолкован, из-за чего речь идет не о языках национальных меньшинств, а о языках, на которых говорят малые группы людей. По мнению инициаторов, русский язык остается «самым распространенным среди нацменьшинств на Украине» и может вытеснить украинский из публичной сферы, из-за чего его и предлагают исключить.

    Что касается молдавского языка, авторы указывают, что с декабря 2023 в Молдавии государственным стал румынский язык, поэтому молдавский теряет особый статус на Украине.

    Издание отмечает, что свободное использование и развитие русского языка гарантируется Конституцией Украины.

    Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему русский язык снова становится популярным на Украине, а также разбиралась, почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    Комментарии (6)
    20 октября 2025, 17:20 • Новости дня
    Украинцам посоветовали зимой во время блэкаутов делать дыхательные упражнения
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На Украине в этом году ожидаются блэкауты, заявил экс-министр экономики страны и глава Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

    Он отметил, что жителям стоит готовиться к длительным отключениям электроэнергии, которые могут длиться по восемь часов. «Блэкауты в этом году будут. Как готовиться? Прежде всего – психологически… Готовиться сидеть в темноте по 8 часов, есть холодную пищу, опаздывать на работу, стоять в пробках», – отметил Милованов, передает РИА «Новости».

    Для этого Милованов рекомендует развивать умение управлять стрессом. «Проще всего это дыхательные упражнения. Вдох на четыре секунды, задержка на четыре, выдох на четыре, еще четыре секунды паузы. Несколько таких циклов, и мозг получает сигнал, что все под контролем», – пояснил он, приводя пример эффективной техники.

    Кроме того, Милованов напомнил о необходимости заранее запастись пауэрбанками, фонариками, водой, теплой одеждой и свечами, чтобы пережить периоды отключения света и тепла.

    В субботу в Днепропетровской области на Украине ввели экстренные отключения электроэнергии.

    Ранее в компании «Черниговоблэнерго» сообщили, что в результате повреждения энергетического объекта в Корюковском районе Черниговской области около 17 тыс. жителей остались без электроснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове после серии взрывов пропало электричество в ряде районов. В Киеве жители перекрылидорогу из-за отключений света.

    Комментарии (12)
    20 октября 2025, 23:42 • Новости дня
    Командующий штурмовыми войсками ВСУ станцевал под русскую песню в TikTok

    Командующий штурмовыми войсками ВСУ станцевал под русскую песню в TikTok
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Валентин Манько, возглавляющий штурмовые войска ВСУ, появился в TikTok в ролике с танцем под русскую песню с нецензурной лексикой.

    Как сообщает издание «Страна», командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько, ранее судимый по обвинениям в коррупции, разбое и грабежах, опубликовал в TikTok короткие видео. В одном ролике Манько танцует в шортах под русскую песню, содержащую бранные выражения.

    Издание разместило эти видеозаписи в своем телеграм-канале. В другом видео Манько определяет, каким персонажем из российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» он является.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал появление нового рода войск – штурмовых. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая резко раскритиковала назначение Манько, назвав его рейдером и бандитом. Она заявила, что, по ее мнению, создание штурмовых войск и практика так называемых «мясных штурмов» используются Сырским для сокрытия неудач на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВС России при выдвижении к Московскому вблизи Димитрова наступил на голову заснувшего в лесу украинского солдата. После этого между сторонами произошел стрелковый бой, в результате которого противник был уничтожен.

    В Сумской области украинская армия усилила штурмовой полк за счет бывших заключенных и готовит его к новым наступательным действиям. Национальная полиция на Украине в Харьковской области разыскивает дезертиров, число которых доходит до пяти на одного полицейского.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп пригрозил «высокой ценой» за провал соглашения по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп предупредил о «тяжелых последствиях для многих сторон» в случае неудачи мирных переговоров по Украине.

    Выступая перед журналистами в Белом доме, Трамп заявил, что США пытаются достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто – это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», – подчеркнул он.

    Он не уточнил, кого именно затронут возможные последствия провала переговоров.

    Трамп не назвал конкретных стран или организаций, которые, по его словам, могут столкнуться с негативными последствиями, если соглашение не будет достигнуто.

    Ранее Трамп признался, что считал урегулирование на Украине более простой задачей.

    Комментарии (4)
    21 октября 2025, 09:40 • Новости дня
    Politico: Евросоюз согласовал план по активам России для Украины
    @ Danny Gys/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянные представители стран Евросоюза достигли предварительной договоренности по вопросу использования замороженных российских активов для предоставления Украине так называемых «репарационных кредитов», сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, ожидается, что окончательное решение будет принято на саммите лидеров ЕС, который пройдет в четверг, передает ТАСС.

    Отмечается, что постпреды Евросоюза «неофициально согласовали» черновик итогового документа, который станет основой для дальнейших действий. Представитель Бельгии, выступавшей ранее против этой инициативы, отметил, что нынешний текст является «политическим сигналом к действию» для Еврокомиссии.

    Разработка детального юридического механизма ляжет на Еврокомиссию, однако процесс начнется только после одобрения инициативы лидерами стран ЕС.

    Ранее сообщалось, что Бельгия не планирует препятствовать утверждению плана Евросоюза по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

    Напомним, большую часть иностранной финансовой помощи киевскому режиму в 2025 году составили поступления за счет доходов от замороженных российских активов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что предоставление Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на прогресс в переговорах между странами ЕС.

    Комментарии (3)
    21 октября 2025, 09:22 • Новости дня
    Подземные цеха по производству ракет уничтожены в Днепропетровской области
    Подземные цеха по производству ракет уничтожены в Днепропетровской области
    @ State Emergency Service of Ukraine/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Днепропетровской области ликвидированы подземные производственные мощности по выпуску ракет, а в Харькове уничтожен цех по сборке беспилотников, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В Днепропетровской области были уничтожены подземные цеха по производству ракет, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от местных жителей.

    «Павлоград и Павлоградский район… Уничтожение производственных площадей, в том числе подземных цехов, где производятся ракеты. В нескольких случаях отмечалась работа БПЛА по объектам накопления топлива, боекомплекта и узлам связи», – заявил Лебедев.

    Он также отметил, что в Харькове был нанесен удар по району аэродромов, где обслуживаются беспилотные летательные аппараты. По его словам, уничтожен цех авиаремонтного предприятия, в котором собирались БПЛА самолетного типа.

    Нпомним, ранее подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске.

    Подполье также заявило об уничтожении склада и ангара ВСУ на Украине.

    Кроме того подполье сообщило об ударе по самолетам НАТО в Кривом Роге.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 03:05 • Новости дня
    Силовики сообщили об участии грузинских наемников ВСУ в боях под Запорожьем

    Tекст: Денис Тельманов

    Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях, где продолжаются ожесточенные боевые действия.

    Боевики из «Грузинского национального легиона» (признан террористическим в РФ) активно участвовали в боях на запорожском и херсонском направлениях, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, эти иностранные формирования используются главным образом на линии соприкосновения в регионах, где ведется контрбатарейная борьба.

    Вместе с грузинскими наемниками в боях участвуют и польские добровольческие подразделения, которые считаются наиболее многочисленными среди иностранных сил на стороне ВСУ. Кроме того, отмечено присутствие на линии фронта латиноамериканских наемников.

    Ранее в августе командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что наемники из Колумбии, Польши и Грузии чаще всего встречаются в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в ходе которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Солдат ВСУ заставили учить английский язык для использования техники НАТО и общения с военными инструкторами. В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, которые действуют в составе формирований ВСУ.

    Комментарии (0)
    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

