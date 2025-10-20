Reuters: Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы

Tекст: Ольга Иванова

Трамп во время переговоров с Зеленским обсуждал возможность предоставления гарантий безопасности не только Украине, но и России, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на два источника, знакомых с ходом беседы.

Украинская делегация, по информации источников, была неприятно удивлена такими предложениями американской стороны. По словам третьего собеседника агентства, Трамп озвучил идею гарантий для обеих сторон после заявления Зеленского о том, что Украина не готова добровольно передавать свои территории.

В материале отмечается, что встреча завершилась предложением Трампа о заключении «сделки» на текущей линии демаркации. Президент США также намекнул, что без компромисса Украину ждет «замерзание и разрушение». Один из наиболее активных сторонников «обмена» территориями между Киевом и Москвой, по данным Reuters, – спецпосланник Стив Уиткофф.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Владимира Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.

Президент США Дональд Трамп призвал Зеленского принять условия Путина.

Зеленский после встречи с Трампом призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский после переговоров с Трампом отчитался перед евроспонсорами о результатах встречи.