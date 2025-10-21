Tекст: Денис Тельманов

Инцидент произошел в одном из городских автобусов Львова, передает РИА «Новости». Поводом для конфликта стал разговор мужчины на русском языке, что вызвало агрессивную реакцию нескольких пассажиров, назвавших себя «защитниками государственного языка». Они сделали мужчине замечание, после чего началась словесная перепалка.

В результате спор быстро перерос в физическую драку. Мужчину, продолжавшего говорить по-русски, начали избивать и силой вытолкнули из салона автобуса на глазах других пассажиров.

Собеседник агентства отметил: «Такие случаи избиения за русскую речь неоднократно замечались в городах на западе Украины».

Как писала газета ВЗГЛЯД, коренные жители Одессы продолжают общаться между собой на русском языке, несмотря на давление радикальных активистов. Власти Киева запретили проведение концерта рэп-группы, исполняющей песни на русском языке. Число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти.