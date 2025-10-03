Власти Киева отменили концерт рэп-группы с русскоязычными песнями

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, организаторы планировали мероприятие в одном из баров столицы, несмотря на действующий с 2023 года мораторий Киевсовета на публичное использование русскоязычного культурного продукта, передает ТАСС.

Ткаченко заявил: «Для тех, кто забыл, напоминаю: Киевсовет еще в 2023 году наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева. Поэтому превентивно обращаюсь в правоохранительные органы. Концерта не будет».

Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская ранее отмечала, что исполнение песен на русском языке не нарушает действующего законодательства. Ивановская добавила, что хотя в Киеве и Тернополе введены ограничения на публичное использование русскоязычного контента, никаких штрафов или санкций за нарушения этих решений не предусматривается.

Ранее сообщалось, что украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом как Верка Сердючка, может столкнуться с запретом на въезд в Россию.

Напомним, полиция привлекла к административной ответственности директора киевского отеля, где во время выступления Данилко в образе Верки Сердючки звучали песни на русском языке. Директор одного из отелей на Украине был оштрафованза организацию концерта Верки Сердючки.