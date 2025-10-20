  • Новость часаГосдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    Почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями
    Кабмин Украины намерен лишить русский и молдавский языки защиты
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    Украинцам посоветовали зимой во время блэкаутов делать дыхательные упражнения
    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    СК возбудил дело о хищении 500 млн рублей на госконтрактах у Минобороны
    Генпрокуратуры РФ и Таджикистана начали сотрудничество против нелегальной миграции
    Минздрав скорректировал статистику потребления алкоголя в Вологодской области
    Зеленский заявил о готовности закупить газ у США, Азербайджана и Греции
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    20 октября 2025, 21:43 • Новости дня

    Спикер парламента Сербии назвала запрет ЕС на транзит газа катастрофой

    Спикер парламента Сербии Брнабич назвала запрет ЕС на транзит газа катастрофой

    Tекст: Вера Басилая

    Запрет Евросоюза на транзит российского газа через свою территорию стал «катастрофической новостью» для Сербии, заявила председатель парламента Сербии Ана Брнабич.

    Запрет Евросоюза на транзит российского газа может стать катастрофой для Сербии, заявила председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такое решение Евросоюза стало для страны крайне серьезной и негативной новостью, которой Сербия не получала ранее. Брнабич подчеркнула, что газопроводы строились именно для обеспечения бесперебойных и безопасных поставок газа.

    По словам спикера, Сербия уже занималась диверсификацией поставок: помимо российского газа через «Турецкий поток» и газотранспортную систему Болгарии, страна получает голубое топливо и из Азербайджана. Действующий договор о поставках российского газа продлен до конца года и покрывает свыше 80% внутренних потребностей.

    Брнабич добавила, что страна провела значительную работу по развитию инфраструктуры, которая раньше не велась, пока главой правительства не стал Александр Вучич. Она также считает, что ситуация с газом вкупе с проблемами по поставкам нефти и американскими санкциями против компании NIS является крайне тяжелой.

    Спикер призналась, что пока не видит выхода и ждет возвращения Вучича после его встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил опасения по поводу планов Еврокомиссии полностью отказаться от российских энергоносителей с 2028 года.

    Совет Евросоюза поддержал предложение о запрете импорта российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, начиная с 2028 года.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза прекратить закупки энергоресурсов из России к 2027 году.

    Глава Газпрома Алексей Миллер отметил, что закрываются многие промышленные предприятия Европы, нуждающиеся в крупных объемах газа.

    20 октября 2025, 11:51 • Новости дня
    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас назвала «не очень приятной» новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на предстоящий приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

    Каллас заявила, что Брюсселю «не очень приятно», что президент России Владимир Путин планирует приехать в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер, приедет в эту страну», – отметила глава ЕК.

    Каллас отметила, что, по ее мнению, в Будапеште могла бы пройти встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она также одобрила «любые усилия Трампа по установлению мира на Украине», выразив надежду на дипломатический прогресс.

    Ранее итальянское издание La Repubblica назвало готовящийся саммит в Венгрии «пощечиной Европе». Газета указала, что европейским странам предстоит принимать решение о разрешении пролета самолета Путина через свою территорию, несмотря на действующие санкции и ордер МУС.

    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования иностранными судами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз пытается сорвать любые мирные инициативы по Украине перед переговорами Путина и Трампа.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что большинство политиков Евросоюза будут пытаться сорвать саммит лидеров России и США в Будапеште.

    El Pais назвала возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    20 октября 2025, 09:01 • Новости дня
    Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России
    Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос о предоставлении Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на достигнутый прогресс в переговорах между странами ЕС, сообщила глава дипломатии союза Кая Каллас перед началом в Люксембурге заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

    По ее словам, страны Евросоюза пока не смогли договориться о выделении нового кредита Украине, который должен быть обеспечен замороженными российскими активами, передает РИА «Новости».

    Каллас добавила, что обсуждение идет активно, но участникам переговоров еще предстоит достичь единого мнения.

    Она отметила: «Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились… Это серьезный процесс, мы должны получить общее решение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Европейского центрального банка указывала на риски использования замороженных российских активов. Бельгия согласилась использовать российские активы при предоставлении гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии вызвал раздражение в Евросоюзе из-за своей позиции по вопросу о замороженных российских активах.

    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    20 октября 2025, 09:09 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа
    Politico: Страны ЕС договорились о полном отказе от российского газа
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры энергетики стран Евросоюза 20 октября могут одобрить законопроект о полном запрете импорта российского газа, даже несмотря на возражения Венгрии и Словакии, сообщает Politico.

    По данным издания Politico, министры энергетики стран ЕС 20 октября могут утвердить законопроект о полном запрете импорта российского газа в сообщество, несмотря на протесты Венгрии и Словакии, передает ТАСС.

    По информации источников Politico, в ЕС указывают, что Венгрия и Словакия, по их мнению, недостаточно диверсифицировали свои поставки газа и препятствовали введению санкций, поэтому теперь их принуждают поддержать общий запрет.

    Эксперты нефтегазовой отрасли считают, что введение полного эмбарго на российский газ приведет к росту цен на энергоносители на 5–10% в среднесрочной перспективе. Власти Венгрии и Словакии уже заявляли, что этот законопроект ставит под угрозу их энергетическую безопасность. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в частности отмечал, что считает подобное решение «прямой атакой на энергетическую безопасность» своей страны.

    Несмотря на сопротивление ряда стран, законопроект будет утвержден квалифицированным большинством, поскольку его рассматривают как торговую инициативу Евросоюза. Это означает, что право вето на этот вопрос у государств-членов отсутствует, в отличие от внешнеполитических решений и санкций, которые требуют единогласия.

    Еврокомиссия подчеркивает, что запрет на импорт российского газа вводится бессрочно, на него не распространяются временные ограничения, так как он не входит в пакет односторонних санкций.

    СМИ писали, что Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского сжиженного природного газа в Европу.

    Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны Дональда Трампа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что давление на Евросоюз усиливается с целью лишить его энергетического суверенитета.

    20 октября 2025, 18:52 • Новости дня
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина требует от Евросоюза выделить новые 60 млрд евро на вооружение, это абсурдная сумма, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    На пресс-конференции после встречи глав МИД стран ЕС он назвал эту сумму невообразимой и заявил: «Украина требует 60 млрд евро на дальнейшее вооружение, не так ли? Абсурдная сумма», пишут «Известия».

    Сийярто отметил, что Евросоюз собирается потратить эти средства на поддержку Киева, вместо того чтобы инвестировать их в собственную оборону. По его словам, идея выделения таких средств Украине приобретает все большую популярность в Брюсселе.

    Как писала газетаВЗГЛЯД, высокопоставленный генерал ФРГ Александр Зольфранк призвал увеличить военную поддержку Украины ради Европы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал страны Запада перейти в «режим войны» для сохранения мира.

    Ранее сообщалось, что Украина недополучила 5 млрд евро вследствие того, что не выполнила или не успела выполнить обязательства перед Международным валютным фондом и по программе Ukraine Facility.

    20 октября 2025, 13:15 • Новости дня
    Газпром установил новый рекорд поставок газа в Китай
    Газпром установил новый рекорд поставок газа в Китай
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объем суточных поставок Газпромом газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 19 октября вновь достиг максимума, превысив действующие контрактные обязательства, говорится в сообщении холдинга.

    19 октября Газпром зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщает ТАСС. Объем поставок в этот день превысил контрактные обязательства российского холдинга.

    В компании уточнили, что это уже второй рекорд суточных поставок в текущем месяце. Всего с момента выхода экспорта по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень, который был достигнут 1 декабря 2024 года, рекорд был установлен уже пять раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Миллер назвал проект «Сила Сибири – 2» крупнейшим газовым проектом в мире. Газпром и CNPC подписали меморандум о строительстве нового трубопровода. Эксперт Юшков оценил новые газовые договоренности между Россией и Китаем как выгодные для обеих стран.

    20 октября 2025, 18:32 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности закупить газ у США, Азербайджана и Греции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова обеспечить закупку газа на сумму около 2 млрд долларов.

    Он подчеркнул, что часть необходимого финансирования уже найдена за счет гранта от Норвегии в 100 млн долларов и ожидается еще один транш от этой страны в январе, передает РБК со ссылкой на «Укринформ». Кроме того, несколько других государств предоставляют соответствующие гранты, а украинские банки также вовлечены в процесс, заявил Зеленский.

    По словам Зеленского, премьер-министр Украины Юлия Свириденко «достигла позитивных договоренностей» со Словакией, а министр энергетики Светлана Гринчук – с энергетическими компаниями США. Он также сообщил, что существуют договоренности по поставкам сжиженного газа из США через польский терминал. Дополнительный газ планируется получать из Греции и Азербайджана, при этом переговоры ведутся и с другими странами. Зеленский уверен, что вопрос с газом будет решен.

    Ранее гендиректор украинской компании «Нафтогаз» Сергей Корецкий призвал жителей страны экономить газ.

    Мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал начать отопительный сезон на Украине как можно позже из-за сложной ситуации в энергетике.

    19 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Пушков изумился призывам министра обороны Швеции жить в «режиме войны»

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на реплику шведского министра обороны Пола Йонсона, который заявил, что ради сохранения мира Европе следует переходить в «режим войны» и изумился смелости его заявлений в своем Telegram-канале.

    «Шведский министр обороны, который призывает европейцев «перейти в режим войны», понятие не имеет о том, что такое война. Швеция не знала войны более двухсот лет, а этот подросток видел войну только на экранах телевизоров и выдуманную, в своем компе. Для него война – это натовские бомбежки дальних стран – Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, откуда для стран НАТО ничего не прилетает», – раскритиковал сенатор иностранного министра.

    Пушков добавил, что в случае «режима войны», о котором он болтает, пороха не нюхав, все будет не так».

    «Это ему не виртуальные военные игры, в которые он до сих пор играет, сидя в теплом туалете у себя в Стокгольме, который не бомбили никогда в истории. Все будет иначе», – дважды предупредил шведа российский сенатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Швеция выразила намерение присоединиться к инициативе НАТО «Восточный страж» по усилению обороны на восточном фланге.

    Президент России Владимир Путин заявил, что желающие бросить вызов России в военной сфере могут попробовать свои силы.

    Министр обороны Швеции Пол Йонсон призвал Запад морально и в военном отношении перейти в «режим войны», чтобы сохранить мир.

    20 октября 2025, 21:08 • Новости дня
    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России
    Венгрия и Словакия отказались участвовать в «трибунале» ЕС против России
    @ REUTERS/Radovan Stoklasa

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия и Словакия официально отказались принимать участие в инициативе Брюсселя по созданию так называемого трибунала против России.

    Европейский дипломатический источник сообщил, что представители Будапешта и Братиславы проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о своем решении, передает ТАСС.

    «Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России», – заявил дипломат.

    В мае агентство Reuters писало, что лидеры 20 из 27 стран Евросоюза на встрече во Львове поддержали инициативу создания специального трибунала под эгидой Совета Европы для «судебного разбирательства» в отношении руководства России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании реагировать на идею «трибунала» против России.

    20 октября 2025, 05:37 • Новости дня
    Захарова указала, как Зеленский дергается «на приводном ремне» у «партии войны»
    Захарова указала, как Зеленский дергается «на приводном ремне» у «партии войны»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом связался с лидерами Евросоюза, чтобы доложить о результатах встречи, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, предвосхитив вопрос журналиста о том, приходилось ли Зеленскому отчитываться перед евроспонсорами.

    «На самом деле он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны. Они придумывают разные формулы, они придумывают разные ухищрения, то какие-то форматы, то какие-то конференции. Но все только для того, чтобы замаскировать эту самую эскалацию», – отметила она в беседе с

    ТАСС.

    По мнению Захаровой, ставка на эскалацию делается определенными силами в мире, которые не способны конкурировать честно или стремятся заработать на конфликте, а также решить собственные задачи за счет кризиса.

    Дипломат добавила, что партия войны состоит из тех, кто не способен принимать самостоятельные решения, а позиция Зеленского в этом вопросе очевидна.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский   призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения. Financial Times сообщила, что Трамп призвал Зеленского принять условия Путина.

    20 октября 2025, 09:50 • Новости дня
    Politico: Зеленский захотел встретиться с лидерами ЕС после визита в США

    Politico: Зеленский решил заручиться поддержкой ЕС после провала в Вашингтоне

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Politico.

    Издание Politico пишет, что Владимир Зеленский может принять участие во встрече на высоком уровне с лидерами Евросоюза в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    По данным источников издания, Зеленский будет пытаться заручиться поддержкой у европейских партнеров после разочарования от встречи с Трампом в Вашингтоне.

    Ожидается, что встреча может пройти уже в ближайший четверг, 23 октября, в рамках очередного саммита ЕС. После того как визит Зеленского в США завершился без ожидаемых результатов, лидеры стран Евросоюза поспешили публично выразить поддержку Киеву в соцсетях и заявлениях.

    Однако, как отмечает Politico, эта поддержка будет выражаться главным образом в «теплых словах» и обсуждении возможности использования российских активов, а не в виде новых вооружений или гарантий поддержки территориальных претензий Киева. Более того, в заявлениях европейских лидеров не прозвучало возражений против возможного отказа Киева от претензий на спорные территории.

    Один из европейских дипломатов признал, что у ЕС нет иного выбора, кроме как поддержать те условия мирного урегулирования, которые будут согласованы с США. В то же время в Европе растет тревога в преддверии возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

    Ранее CNN сообщал, что во время встречи с Зеленским в Белом доме Дональд Трамп прямо заявил, что Украина не получит дальнобойные ракеты, а портал Axios уточнял, что США, по словам Трампа, не планируют поставлять ракеты Tomahawk Украине «по крайней мере, сейчас».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Владимира Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.

    Президент США Дональд Трамп призвал Зеленского принять условия Путина.

    Зеленский после встречи с Трампом призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский после переговоров с Трампом отчитался перед евроспонсорами о результатах встречи.

    19 октября 2025, 23:48 • Новости дня
    Сийярто рассказал, как поборется в Люксембурге против военной помощи Киеву

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поделился вечером воскресенья о планах на непростой понедельник в Люксембурге, где ради защиты интересов страны ему придется побороться с теми, кто жаждет накачивать Украину оружием.

    «Завтра будет тяжелый день: Совет министров иностранных дел ЕС и Энергетический совет ЕС заседают одновременно в Люксембурге. К счастью, две палаты рядом друг с другом, потому что надо защищать венгерские интересы в обоих местах: в совете по иностранным делам хотят еще больше подогреть военную атмосферу, накачивая украинцев все большим числом денег и оружия, а в Энергетическом совете хотят разрушить безопасность нашего энергоснабжения и запретить закупку природного газа и нефти у России. Это будет нелегко», – поделился Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    В понедельник в Люксембурге министры стран ЕС рассмотрят военную помощь Украине, антироссийские санкции против и план ЕК по отказу от нефти и газа из России с 2028 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЕС с 2022 года сократил зависимость от России примерно на 90%, однако за первые восемь месяцев 2025 года Россия импортировала энергоносителей на сумму более 11 млрд евро.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев указал на деиндустриализацию ЕС из-за отказа от российских энергоносителей.

    Венгрия согласилась на полный запрет поставок российского сжиженного природного газа в Европу.

    20 октября 2025, 08:27 • Новости дня
    Миллер заявил о полном суверенитете России по запасам газа

    Миллер: Россия абсолютно суверенна в плане запасов газа

    Tекст: Вера Басилая

    Россия занимает первое место в мире по запасам газа и абсолютно суверенна в этом вопросе, заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

    Председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что Россия занимает первое место в мире по запасам газа и абсолютно суверенна в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    Миллер также подчеркнул, что если Россия занимает лидирующую позицию по запасам топлива и обладает суверенитетом в этом вопросе, то она должна быть технологически независимой. Он уточнил, что этого результата удалось достичь: общий объем российской продукции, закупаемой компанией в течение года, достигает 99,6%.

    Глава Газпрома отдельно отметил достижение полной независимости в поставках труб для газопроводов.

    «В начале нулевых годов, всего 25 лет тому назад, по трубному сортаменту только 28% – это была поставка наших российских производителей, а сегодня мы эксплуатируем самые современные магистральные газопроводы в мире, которые построены на нашей российской трубе», – подчеркнул Миллер.

    Газпром сообщил, что объем газа в российских подземных хранилищах достиг 73,17 млрд кубометров.

    Президент Владимир Путин заявил о росте внутреннего потребления газа в России и увеличении уровня газификации домов.

    20 октября 2025, 13:12 • Новости дня
    Миллер предупредил о рисках для европейского газового рынка зимой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил, что европейский газовый рынок может оказаться в сложной ситуации при наступлении холодной зимы.

    Европейский газовый рынок может столкнуться с рядом проблем при холодной зиме, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

    Миллер отметил: «Мы не знаем, какая будет зима, прогнозы погоды – вещь такая неблагодарная, хотя интересная. Но если зима будет холодной, то могу сказать, что на европейском газовом рынке могут быть проблемы. Об этом говорят цифры, которые никто и не скрывает».

    Он подчеркнул, что в случае сильных холодов Европа рискует столкнуться с высокой волатильностью на рынке газа. По словам главы «Газпрома», эти риски подтверждаются официальной статистикой и динамикой рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры энергетики стран Евросоюза 20 октября могут одобрить законопроект о полном запрете импорта российского газа.

    За летний сезон объем импорта СПГ в Европу достиг 76,6 млрд кубометров, что стало новым абсолютным максимумом.

    Глава Газпрома Алексей Миллер рассказал о ситуации на европейском газовом рынке.

    20 октября 2025, 09:38 • Новости дня
    Politico: В ЕС задумались о приеме новых членов без права голоса

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе обсуждают возможность принимать в союз новые страны без предоставления им полного права голоса, чтобы ускорить процесс расширения и снизить влияние вето, сообщает издание Politico.

    Издание Politico пишет, что обсуждается идея, при которой новые страны смогут вступить в Евросоюз, но временно будут лишены возможности накладывать вето на решения блока, передает ТАСС.

    Предполагается, что полноценное право голоса новым членам будет предоставлено лишь после реформы процесса принятия решений в ЕС, которая потребует пересмотра основополагающих документов союза.

    По словам депутата Бундестага Антона Хофрайтера, будущие страны-члены должны будут отказаться от права вето до внедрения квалифицированного большинства при голосовании по большинству вопросов.

    Собеседники издания уточнили, что эти обсуждения пока проходят неформально и находятся на ранней стадии, а для внедрения подобной схемы потребуется согласие всех нынешних стран-членов. Идею поддерживают такие страны, как Австрия и Швеция, выступающие за расширение блока.

    В настоящее время для принятия решений по наиболее чувствительным вопросам в Евросоюзе требуется консенсус, что нередко приводит к затягиванию процессов из-за права вето отдельных стран. В связи с этим в Европе опасаются, что дальнейшее расширение без реформ может только усложнить ситуацию. Франция и Нидерланды выступают против подобного ограничения права вето.

    Ранее премьер-министр Венгрии осудил высказывания Владимира Зеленского о возможности обойти венгерское вето на вступление Украины в Европейский союз.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Словакия и Венгрия своим правом вето препятствуют милитаризации Евросоюза.

    20 октября 2025, 09:30 • Новости дня
    Каллас сообщила о планах утвердить новые санкции против России

    Каллас заявила о планах ЕК принять 19-й пакет санкций против России на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия намерена одобрить очередной, 19-й пакет антироссийских санкций на саммите Европейского союза, который пройдет 23–24 октября в Брюсселе, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По словам Каллас, Еврокомиссия рассчитывает утвердить 19-й пакет антироссийских санкций до конца текущей недели, передает ТАСС. Ожидается, что решение будет принято на саммите ЕС в Брюсселе, запланированном на 23–24 октября.

    Каллас отметила, что между странами-членами сохраняются разногласия, из-за которых утверждение новых ограничительных мер на уровне министров невозможно.

    Каллас добавила, что окончательное решение ожидается на встрече глав государств в четверг. По ее словам, министры также обсудят инициативы по борьбе с танкерами, которые, по данным ЕС, могут использоваться для транспортировки российской нефти в обход санкций.

    Еврокомиссия заявляла, что 19-й пакет антироссийских ограничений будет быстро принят еще в сентябре, однако процесс затянулся из-за разногласий внутри объединения.

    Австрия заявила о готовности одобрить 19-й пакет антироссийских санкций.

    Ранее дипломаты Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли договориться о введении нового пакета ограничительных мер против России.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз планирует отказаться от поэтапного ужесточения и перейти к более суровым санкциям.

