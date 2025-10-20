Спикер парламента Сербии назвала запрет ЕС на транзит газа катастрофой

Спикер парламента Сербии Брнабич назвала запрет ЕС на транзит газа катастрофой

Tекст: Вера Басилая

Запрет Евросоюза на транзит российского газа может стать катастрофой для Сербии, заявила председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич, передает РИА «Новости».

Она отметила, что такое решение Евросоюза стало для страны крайне серьезной и негативной новостью, которой Сербия не получала ранее. Брнабич подчеркнула, что газопроводы строились именно для обеспечения бесперебойных и безопасных поставок газа.

По словам спикера, Сербия уже занималась диверсификацией поставок: помимо российского газа через «Турецкий поток» и газотранспортную систему Болгарии, страна получает голубое топливо и из Азербайджана. Действующий договор о поставках российского газа продлен до конца года и покрывает свыше 80% внутренних потребностей.

Брнабич добавила, что страна провела значительную работу по развитию инфраструктуры, которая раньше не велась, пока главой правительства не стал Александр Вучич. Она также считает, что ситуация с газом вкупе с проблемами по поставкам нефти и американскими санкциями против компании NIS является крайне тяжелой.

Спикер призналась, что пока не видит выхода и ждет возвращения Вучича после его встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил опасения по поводу планов Еврокомиссии полностью отказаться от российских энергоносителей с 2028 года.

Совет Евросоюза поддержал предложение о запрете импорта российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, начиная с 2028 года.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза прекратить закупки энергоресурсов из России к 2027 году.

Глава Газпрома Алексей Миллер отметил, что закрываются многие промышленные предприятия Европы, нуждающиеся в крупных объемах газа.