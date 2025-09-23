Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.10 комментариев
Глава ЕК назвала сроки отказа от энергоносителей из России
Фон дер Ляйен: ЕС откажется от энергоносителей из России к 2027 году
Евросоюз намерен окончательно прекратить закупки энергетических ресурсов из России к 2027 году, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Дональдом Трампом на сессии Генассамблеи ООН.
«К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.
Ранее фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от «грязных ресурсов» из России.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза пытаются создать условия, чтобы прекратить закупки российских энергоносителей.
Издание Politico писало, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа к концу 2026 года.