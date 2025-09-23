Глава ЕК назвала сроки отказа от энергоносителей из России

  • Новость часаПосольство России опровергло нарушения воздушных границ Норвегии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    Глава Нафтогаза заявил об уничтожении нефтепереработки на Украине
    Александра Панкратова-Черного госпитализировали перед спектаклем в Кургане
    Глава МВД Польши распорядился открыть границу с Белоруссией
    В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
    Навроцкого заподозрили в употреблении стимуляторов на Генассамблее ООН
    Президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине
    Индийский миллиардер закупил российскую нефть на 33 млрд долларов
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Полный отказ от наличных денег может иметь непредсказуемые последствия

    При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.

    14 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Что мешает решать проблему миграции

    Сразу отметаем такой метод лечения проблемы миграции, как строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    28 комментариев
    23 сентября 2025, 21:53 • Новости дня

    Глава ЕК назвала сроки отказа от энергоносителей из России

    Фон дер Ляйен: ЕС откажется от энергоносителей из России к 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз намерен окончательно прекратить закупки энергетических ресурсов из России к 2027 году, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Дональдом Трампом на сессии Генассамблеи ООН.

    «К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от «грязных ресурсов» из России.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза пытаются создать условия, чтобы прекратить закупки российских энергоносителей.

    Издание Politico писало, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа к концу 2026 года.

    22 сентября 2025, 14:51 • Новости дня
    Еврокомиссия захотела ограничить туризм в России
    Еврокомиссия захотела ограничить туризм в России
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, коснувшись предоставления туристических услуг на территории России.

    Продвигаемые Еврокомиссией новые санкции против России могут затронуть сферу туризма, передает ТАСС со ссылкой на портал EUObserver.

    В документе отмечается: «Будет запрещено оказывать услуги, напрямую связанные с туризмом в России». При этом не уточняется, какие именно услуги могут попасть под запрет.

    Напомним, в 2024 году страны ЕС выдали гражданам России 552 тыс. шенгенских туристических виз, что на 10% превышает показатели 2023 года. В то же время уже с 2014 года действует запрет Евросоюза на предоставление туристических услуг в Крыму.

    19-й пакет санкций, представленный главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, также предполагает запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС с января 2027 года, а также дополнительные меры, касающиеся криптовалют и банковского сектора.

    Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что новые предложения ЕК свидетельствуют об исчерпанности санкционной политики Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз решил установить единые ограничения на выдачу виз гражданам России.

    Евросоюз и США согласовали новый пакет санкций против России.

    Комментарии (9)
    22 сентября 2025, 10:05 • Новости дня
    Макрон назвал поставки российской нефти «второстепенной проблемой»
    Макрон назвал поставки российской нефти «второстепенной проблемой»
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».

    Макрон оценил долю импорта энергоносителей из России в страны Евросоюза как малозначительную, пишет «Коммерсантъ».

    В интервью каналу CBS он заявил: «Это не ключевой фактор сегодня, так как мы ранее сократили потребление российской нефти и газа на 80%». По словам французского лидера, вопрос поставок из России является «второстепенной проблемой» для Европы.

    Ранее Макрон заявил, что страны Европейского союза пытаются создать условия для прекращения закупок российских энергоносителей. Евросоюз обсуждает введение торговых ограничений на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

    Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций нет мер против экспорта российской нефти.

    Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (7)
    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 15:26 • Новости дня
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    @ IMAGO/Isabelle Ouvrard/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западный мир прекратил быть образцом и моделью для подражания, необходимо признать этот факт, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Необходимо проявить интеллектуальную, политическую и личную смелость, чтобы признать, что Запад более не представляет собой образец для подражания, указал Орбан, передает РИА «Новости».

    Также важно показать, что есть путь лучше.

    Он пояснил, что Евросоюз постоянно находится на грани, он характеризуется миграцией, насилием, провальной политикой и большими долгами.

    «Венгрия твердо стоит на своем: страна без мигрантов, за семью и предоставление возможностей для тех, кто готов работать», – отметил он.

    Ранее премьер-министр резко раскритиковал политику руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и предложил ей покинуть свой пост.

    Также Орбан призывал прекратить «кампанию ненависти» со стороны либеральных левых.

    Комментарии (5)
    21 сентября 2025, 21:38 • Новости дня
    Макрон: Изъятие активов у России приведет к «полному хаосу»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфискация российских активов стала бы актом, нарушающим международное право, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью.

    «Эти активы нельзя конфисковать у Центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право», – сказал Макрон CBS News, передает РИА «Новости».

    По его словам, подобные нарушения могут привести к «полному хаосу».

    Французский лидер отметил, что не собирается делать с российскими активами «все невозможное».

    Ранее Еврокомиссар допустил использование активов России странами G7 для финансирования поддержки Украины. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о жестком ответе Москвы в случае попытки взыскать компенсации по Украине.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2025, 19:29 • Новости дня
    Макрон: Евросоюз прорабатывает полный отказ от энергоносителей из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Европейского союза пытаются создать условия, чтобы прекратить закупки российских энергоносителей, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    Макрона попросили прокомментировать слова американского коллеги Дональда Трампа о том, что ЕС до сих пор покупает нефть и газ из России, передает РИА «Новости».

    «Это правда, и мы это исправляем… мы должны закончить работу», – указал президент Франции.

    Ранее источники сообщали, что ЕС обсуждает введение торговых ограничений на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

    До этого в ЕС поясняли, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.

    Комментарии (5)
    23 сентября 2025, 03:19 • Новости дня
    Эрдоган усомнился в способности Европы «вечно» помогать Украине

    Эрдоган: Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине

    Эрдоган усомнился в способности Европы «вечно» помогать Украине
    @ Turkish presidency/IMAGO/apa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Европа, по его мнению, не сможет «вечно» предоставлять экономическую поддержку Украине.

    Эрдоган, оценивая «ситуацию с финансовой точки зрения», указал, что Украина не может конкурировать с Россией «в экономическом плане», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    «Но мы также должны учитывать, что Европа оказывает помощь. Я не думаю, что Европа сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине», – заявил он.

    Он также добавил, что не верит в быстрое завершение конфликта на Украине. По словам турецкого лидера, НАТО стоит перенять подход Турции в отношениях как с Россией, так и с Украиной, передает РИА «Новости».

    Эрдоган отметил свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, которые сложились с первой встречи. Кроме того, турецкий президент сообщил о постоянных контактах с американским лидером Дональдом Трампом по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что встреча с президентом Турции пройдет в Белом доме 25 сентября. Эрдоган поддержал инициативы США по достижению мира между Россией и Украиной.

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 15:59 • Новости дня
    Рубио назвал условие для введения новых санкций США против Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не будет вводить дополнительные санкции против России, пока европейские партнеры продолжают закупать нефть и газ у Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант усиления давления на Россию, если понадобится, однако считает необходимым согласовать такие шаги с европейскими союзниками, передает ТАСС.

    Рубио пояснил, что Европа должна первой прекратить покупки российских энергоресурсов, прежде чем Вашингтон предпримет аналогичные меры. По его словам, «в Европе есть страны, которые все еще покупают огромные объемы нефти и природного газа у России». Он добавил, что считает важным, чтобы именно европейские союзники проявили инициативу в этом вопросе.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС сократили импорт российской нефти и газа на 80%, что делает вопрос поставок «второстепенной проблемой».

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (3)
    22 сентября 2025, 10:21 • Новости дня
    ЕС согласовал с США новый пакет санкций против России

    Глава МИД Франции Барро сообщил о согласовании ЕС и США 19-го пакета санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Новый пакет санкций против России был согласован между Евросоюзом и Соединенными Штатами, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире канала TF1.

    Новый пакет санкций против России был согласован между Евросоюзом и Соединенными Штатами, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире ТF1, передает ТАСС.

    Министр отметил, что такие меры впервые согласованы с США после возвращения Дональда Трампа к власти. Барро уточнил, что масштабный 19-й пакет санкций будет утвержден в ближайшие дни. Подробности о перечне новых ограничений пока не раскрываются, но европейские дипломаты подчеркивают важность скоординированных действий Брюсселя и Вашингтона.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает введение торговых ограничений на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

    Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что новые ограничения со стороны западных стран не представляют сложности для страны.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 18:48 • Новости дня
    Сийярто заявил о попытках Венгрии остановить меры ЕС против «Дружбы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не сможет заблокировать торговые ограничительные меры Евросоюза в отношении поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Он пояснил, что для введения санкций требуется консенсус, частью которого Венгрия не станет, однако торговые меры принимаются квалифицированным большинством голосов, передает ТАСС.

    «Когда речь идет о санкциях, все просто, поскольку для введения санкций требуется консенсус, частью которого мы определенно не станем. Но когда речь идет о торговых мерах, требуется квалифицированное большинство голосов. Следовательно, мы не можем накладывать вето, но мы пытаемся убедить европейских коллег не вредить нашим интересам так сильно», – сказал Сийярто.

    Напомним, ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявлял, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 14:45 • Новости дня
    Стало известно о планах ЕС ввести санкции против компаний Китая, Индии и Киргизии

    EUObserver: ЕК предложила ввести санкции против компаний Китая, Индии и Киргизии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия рассматривает возможность введения рестрикций против ряда компаний из Китая, Индии и Киргизии в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, пишет EUObserver.

    Как отмечает EUObserver, из китайских фирм под угрозой рестрикций оказались CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) и Tianjin Xishanfusheng International Trading, передает ТАСС.

    В черный список также могут быть внесены киргизские компания Old Vector и криптобиржа Grinex. В «серый список» по подозрению в обходе санкций предлагается включить еще 11 фирм из материкового Китая и Гонконга, три компании из Индии и две из Таиланда. Структурам из этих стран вменяется «содействие российской стороне в обходе антироссийских ограничительных мер», отмечает портал.

    Напомним, ЕC решил ввести санкции против системы «Мир» за пределами России. Также ЕК предложила ввести рестрикции против банков России. Кроме того, ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщала о предложении ЕК создать перечень значимых компаний из третьих стран, в том числе китайских, которые, по мнению ЕС, якобы предоставляют помощь российскому военно-промышленному комплексу.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 19:36 • Новости дня
    Венгрия выступила против любых ограничений ЕС на нефть из России
    Венгрия выступила против любых ограничений ЕС на нефть из России
    @ Алена Гниденко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о невозможности надежного энергоснабжения страны без российской нефти.

    Он подчеркнул, что Будапешт выступает против любых санкций или ограничений Евросоюза на поставки нефти из России, передает ТАСС.

    «Предельно ясно, что без российской нефти надежное энергоснабжение Венгрии невозможно. Мы не можем согласиться с какими-либо европейскими мерами, которые запретят или ограничат поставки нефти по трубопроводу «Дружба», это поставит под угрозу нашу энергетическую безопасность», – заявил министр.

    Ранее Венгрия отказалась поддержать санкции ЕС против энергетических компаний России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на сессии МАГАТЭ заявил, что энергетическая безопасность государств не должна зависеть от политических решений или санкций.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 19:10 • Новости дня
    Трамп назвал разрушающие Европу факторы

    Трамп заявил о разрушении Европы миграцией и энергетикой

    Трамп назвал разрушающие Европу факторы
    @ IMAGO/VANESSA CARVALHO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что миграционные проблемы и энергетический кризис разрушают Европу.

    По его словам, эти вопросы представляют собой «двуглавого монстра», наносящего невосполнимый ущерб европейским странам, передает РИА «Новости».

    «Я беспокоюсь о Европе, я люблю Европу, я люблю европейский народ и мне больно, как Европу уничтожают вопросы энергетики и миграции, этот монстр о двух головах уничтожает все на своем пути, мы не можем позволить этому происходить», – заявил Трамп.

    Издание Financial Times писало, что ужесточение миграционных правил в США может привести к увеличению потока мигрантов из Латинской Америки в Европу, особенно в Испанию, где не требуется виза для въезда.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 14:54 • Новости дня
    Politico сообщила о планах ЕС запретить инвестиции в российские ОЭЗ

    Politico сообщила о возможном запрете инвестиций ЕС в российские ОЭЗ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз обсуждает введение ограничений для европейских компаний по вложению средств в особые экономические зоны на территории России, пишет газета Politico.

    Европейский союз рассматривает возможность введения запрета для европейских компаний на инвестиции в особые экономические зоны в России, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

    Согласно данным газеты, эта мера может войти в девятнадцатый пакет антироссийских санкций. В проекте предложения по ограничительным мерам говорится об ужесточении экономического давления на Москву. Сроки принятия решения не уточняются, однако обсуждение продолжается на уровне структур Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила включить ограничения на сферу туризма в 19-й пакет антироссийских санкций, затронув предоставление туристических услуг на территории России.

    Европейская комиссия также рассматривает введение рестрикций против ряда компаний из Китая, Индии и Киргизии.

    Новый пакет санкций против России был согласован между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 11:02 • Новости дня
    FT: ЕС готов отложить действие закона об импорте, связанного с вырубкой лесов

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз может вновь отложить введение положений закона, ограничивающего импорт продукции, связанной с вырубкой лесов, из-за давления стран-партнеров, сообщила газета Financial Times (FT).

    Евросоюз рассматривает возможность отсрочки вступления в силу закона о борьбе с вырубкой лесов еще на год-два из-за давления со стороны США, Польши и ряда других стран, передает ТАСС.

    Financial Times отмечает, что обсуждения проходят после неоднократных заявлений торговых партнеров ЕС, что их компании не готовы к новым требованиям. Закон подвергся резкой критике от Бразилии и Индонезии, которые сообщают, что ограничения могут закрыть европейский рынок для миллионов фермеров из развивающихся стран.

    В ответ на опасения бизнес-сообщества Еврокомиссия выпустила руководство объемом 81 страницу по сбору геолокационных данных о происхождении продукции. Польша ранее призвала отложить закон на два года, подчеркнув, что он накладывает чрезмерное бремя на страны с низким риском вырубки лесов. Документ ЕС, одобренный в 2023 году, обязывает импортеров предоставлять доказательства отсутствия обезлесения при производстве товаров, включая кофе, какао и древесину.

    В декабре 2023 года Еврокомиссия уже приняла решение отсрочить реализацию положения закона на 12 месяцев. Сейчас обсуждается возможность второй отсрочки на срок до двух лет, уточняет издание.

    Закон ЕС о борьбе с вырубкой лесов может привести к уничтожению сотен тыс. тонн какао и кофе, хранящихся на складах в Евросоюзе.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 14:49 • Новости дня
    Сийярто рассказал о попытках ЕС запретить ему встречи с Россией и Белоруссией

    Сийярто заявил о ежегодных попытках ЕС запретить контакты с Россией и Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что намерен продолжать контакты с представителями России и Белоруссии на Генассамблее ООН, несмотря на давление из Брюсселя.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что каждый год получает рекомендации из Брюсселя не общаться с делегациями из России и Белоруссии на Генассамблее ООН, однако считает, что никто из европейских чиновников не может указывать ему, с кем встречаться, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что всегда отстаивает национальные интересы своей страны и использует площадку ООН для развития дипломатических связей.

    Сийярто пояснил, что европейские коллеги осознанно не поручают ему определенные нарративы для дискуссий, поскольку он не придерживается позиции Брюсселя, а выражает исключительно интересы Венгрии. Он подчеркнул, что остается независимым в выборе партнеров для диалога.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также подчеркивал, что гордится мирной стратегией Будапешта, включающей поддержание диалога с Россией. Сийярто неоднократно отмечал важность контактов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для поиска путей урегулирования ситуации на Украине.

    Сийярто на полях 80-й Генассамблеи ООН заявил о надежде Венгрии на предотвращение эскалации между НАТО и Россией. Сийярто также призвал Еврокомиссию не угрожать энергетике Венгрии.

    Венгрия выразила обеспокоенность призывами некоторых членов НАТО ужесточить реакцию на инциденты с Россией.

    Комментарии (0)
    Главное
    Трамп раскритиковал Индию, Китай и страны НАТО за покупку российской нефти
    Рубио назвал условие для введения новых санкций США против Москвы
    В Молдавии признали ошибкой запрет фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
    Трамп застрял на эскалаторе в ООН
    Ламы и альпаки погибли при пожаре в новосибирском зоопарке
    Суд лишил прав бросившую дочь в аэропорту Антальи мать
    Онищенко: Следует проверить заявление Трампа о связи парацетамола и аутизма

    Россия ищет нестандартные подходы для развития микроэлектроники

    России нужен полный суверенитет в микроэлектронике. Президентом поставлена задача – почти удвоить за шесть лет производство электронной продукции. Однако догонять лидеров рынка бессмысленно, считают в правительстве. России предстоит отвоевать свое особенное место на этом рынке. Где Россия делает успехи, а что приходится закупать за рубежом? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Перейти в раздел

    Летчик Су-34: За время СВО изменились самолеты, тактика и цели

    «Базовый самолет Су-34 и его модернизированная модификация отличаются как "запорожец" и "мерседес"». Летчик бомбардировщика Су-34, прямо сейчас принимающий участие в украинской спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, как с 2022 года изменились боевые действия в воздухе и что означает возросшая интенсивность использования F-16 на Украине. Подробности

    Перейти в раздел

    Без русского леса Финляндия лишается домов и заводов

    Европейская «зеленая повестка», похоже, трещит по швам из-за нежелания Финляндии соблюдать экологические нормы ЕС. А все потому, что страна вынуждена вырубать собственные леса, которые ранее берегла, потребляя российскую древесину. Теперь же страдает не только экология, но и промышленность, и даже потребность финнов в отоплении и жилье. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации