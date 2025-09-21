Макрон: Евросоюз прорабатывает полный отказ от энергоносителей из России

Tекст: Алексей Дегтярев

Макрона попросили прокомментировать слова американского коллеги Дональда Трампа о том, что ЕС до сих пор покупает нефть и газ из России, передает РИА «Новости».

«Это правда, и мы это исправляем… мы должны закончить работу», – указал президент Франции.

Ранее источники сообщали, что ЕС обсуждает введение торговых ограничений на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

До этого в ЕС поясняли, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.