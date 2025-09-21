Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.6 комментариев
Макрон: Евросоюз прорабатывает полный отказ от энергоносителей из России
Страны Европейского союза пытаются создать условия, чтобы прекратить закупки российских энергоносителей, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Макрона попросили прокомментировать слова американского коллеги Дональда Трампа о том, что ЕС до сих пор покупает нефть и газ из России, передает РИА «Новости».
«Это правда, и мы это исправляем… мы должны закончить работу», – указал президент Франции.
Ранее источники сообщали, что ЕС обсуждает введение торговых ограничений на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».
До этого в ЕС поясняли, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.