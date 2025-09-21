  • Новость часаТрамп пообещал защитить Польшу и Прибалтику от России
    «Дети меня и вправду вытащили»
    Эксперт: Трамп приписал США заслуги СССР в Афганистане
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    Названы страны с наибольшим гендерным разрывом в зарплате
    Власти Афганистана ответили на угрозы Трампа по поводу базы Баграм
    В Германии предложили стрелять на поражение при появлении истребителей России
    Глава Минэкономики Германии признала кризис и рост безработицы
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    Десятки солдат ВСУ добровольно сдались в плен через специальный бот
    Никита Миронов Никита Миронов Армии НАТО нуждаются в защите

    Амбиции европейских политиков, готовых воевать с Россией, сильно превосходят реальные возможности их армий. И что не менее важно, превосходят желание вступать в бой самих военных. Служить они еще готовы. Но воевать – нет.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый миропорядок меняет маршруты нефти и газа

    Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Государство повернулось лицом к проблеме миграции

    Можно много говорить про ограничения миграции, но если выбить из-под нее экономические стимулы, максимально осложнить ведение «теневой» деятельности – тогда стоимость как бы «дешевого» труда вдруг станет не такой уж и дешевой.

    26 комментариев
    21 сентября 2025, 19:29 • Новости дня

    Макрон: Евросоюз прорабатывает полный отказ от энергоносителей из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Европейского союза пытаются создать условия, чтобы прекратить закупки российских энергоносителей, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    Макрона попросили прокомментировать слова американского коллеги Дональда Трампа о том, что ЕС до сих пор покупает нефть и газ из России, передает РИА «Новости».

    «Это правда, и мы это исправляем… мы должны закончить работу», – указал президент Франции.

    Ранее источники сообщали, что ЕС обсуждает введение торговых ограничений на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».

    До этого в ЕС поясняли, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.

    20 сентября 2025, 17:29 • Новости дня
    ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба»

    Bloomberg: ЕС хочет ограничить экспорт российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

    ЕС решил ограничить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба»
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз обсуждает введение торговых ограничений на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», сообщило агентство Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Евросоюз обсуждает возможность введения торговых ограничений на поставки топлива из России в Венгрию и Словакию, передает ТАСС. Сообщается, что эти меры не связаны с подготовкой 19-го пакета антироссийских санкций, который затрагивает российский сжиженный природный газ и танкеры, отнесенные Еврокомиссией к «теневому флоту».

    В отличие от санкций, для введения которых требуется единогласная поддержка всех стран Евросоюза, торговые меры вроде пошлин могут быть приняты большинством государств. Таким образом, Брюссель рассчитывает ограничить поток российских энергоносителей, даже если Будапешт и Братислава выступают против.

    Агентство также отмечает, что ЕС стремится выполнить требование американского президента Дональда Трампа об отказе от российских энергоресурсов, несмотря на разногласия внутри блока. Решение по новым торговым мерам пока не принято, обсуждения продолжаются.

    Ранее Еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в новом пакете антироссийских санкций Евросоюза нет мер против экспорта российской нефти.

    Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    США не смогут закрыть европейский рынок для российской нефти.

    Комментарии (2)
    19 сентября 2025, 17:53 • Новости дня
    ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами

    Еврокомиссия включила криптовалютные платформы в новый пакет санкций

    ЕК решила запретить россиянам операции с криптовалютами
    @ Siegra Asmoel/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках нового пакета ограничительных мер Еврокомиссия предлагает впервые запретить операции на криптовалютных платформах для пользователей из России, сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    В рамках девятнадцатого пакета санкций Еврокомиссия предложила включить в список ограничительных мер криптовалютные платформы, передает ТАСС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что впервые санкции Евросоюза коснутся этой сферы, запретив проведение сделок в криптовалютах.

    Выступая с обращением в социальной сети X (бывший Twitter заблокирован в России), фон дер Ляйен подчеркнула: «Впервые наши ограничительные меры затронут криптовалютные платформы и запретят транзакции в криптовалютах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия согласовала новый пакет ограничений против России, который затрагивает перевозку нефти, финорганизации и китайские компании.

    Глава МИД России отметил, что новые западные ограничения не создают серьезных проблем для страны.

    Президент США Дональд Трамп выступил за введение пошлин вместо антироссийских санкций.

    Комментарии (14)
    21 сентября 2025, 16:48 • Видео
    Запад вернет «ухилянтов» на Украину

    В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 21:20 • Новости дня
    Протестующие в Париже спели песню на мотив «Катюши»
    Протестующие в Париже спели песню на мотив «Катюши»
    @ YOAN VALAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Парижа участники протестов против мер экономии устроили танцы, зажгли фаеры и исполнили протестный текст на мотив «Катюши».

    Протестующие скандировали лозунги и несли плакаты с требованиями отправить президента Франции Эммануэля Макрона в отставку и объявить всеобщую забастовку, передает РИА «Новости».

    Одна из групп на бульваре Тампль исполнила песню на мотив «Катюши», заменив оригинальный текст на протестный. Многие манифестанты собрались на площади Бастилии, где держали плакаты с надписями «Мы не дойные коровы!» и «Эй, Лекорню! Обложите налогами сверхприбыли!».

    Среди участников были представители различных политических сил, в том числе партии «зеленых» и партии «Непокорившаяся Франция». Некоторые несли флаги этих движений наряду с атрибутикой профсоюзов.

    Ранее протестующие заблокировали оборонный завод Eurolinks в Марселе.

    Комментарии (4)
    18 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Брижит Макрон заявила о готовности доказать суду свое рождение женщиной

    Супруги Макрон заявили о готовности доказать, что Брижит родилась женщиной

    Брижит Макрон заявила о готовности доказать суду свое рождение женщиной
    @ London News Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит готовы предоставить фотографии, а также научные доказательства женского пола первой леди в американском суде.

    Макрон и его супруга Брижит готовы предоставить суду в США фотографии и научные доказательства того, что первая леди Франции родилась женщиной, передает РИА «Новости». Адвокат президентской четы Том Клэр сообщил, что эти материалы будут представлены в ходе судебного разбирательства по иску Макронов против американской журналистки Кэндис Оуэнс, обвинившей первую леди во лжи относительно ее пола.

    Адвокат подчеркнул, что экспертные показания, которые будут использованы в суде, будут носить научный характер. По его словам, Эммануэль и Брижит Макрон готовы продемонстрировать как общие, так и детальные доказательства того, что заявления журналистки не соответствуют действительности. Клэр отметил, что Брижит Макрон намерена сделать все возможное для восстановления истины.

    Отвечая на вопрос о наличии фотографий Брижит Макрон во время беременности и с детьми, адвокат заявил, что такие снимки действительно есть, и они также будут представлены суду.

    Повышенный интерес к теме возник после выхода документального фильма Кэндис Оуэнс, который вызвал новую волну обсуждений и публикаций в интернете. В связи с этим президентская чета решила обратиться в суд за защитой чести и достоинства.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга наняли специалистов для сбора информации о журналистке Кэндис Оуэнс, которая назвала Брижит Макрон мужчиной.

    Президент США Дональд Трамп позвонил Кэндис Оуэнс по просьбе Эммануэля Макрона, чтобы та прекратила публичные заявления о Брижит Макрон.

    Супруги Макрон обратились в суд штата Делавэр с требованием компенсации ущерба из-за заявлений о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.

    Журналистка Оуэнс заявила о готовности судиться по этому поводу.

    Комментарии (21)
    19 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России

    Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России и теневого флота

    Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия согласовала новый пакет ограничений в отношении России, который затронет перевозку нефти и финорганизации, а также китайские компании.

    О принятии нового пакета санкций против России сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает Politico. Ожидается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кайя Каллас в пятницу подробно расскажут о деталях мер.

    В пакет ограничений вошли новые запреты для судов, занимающихся перевозкой российской нефти в обход установленного странами G7 ценового порога. В черный список будут добавлены дополнительные суда так называемого теневого флота.

    По данным издания, это уже 19-й с начала спецоперации на Украине пакет санкций Евросоюза против России. Дополнительно усилены ограничения в отношении ряда китайских компаний под давлением властей США.

    Также планируется перенос срока отказа от российского газа – теперь он состоится уже с начала 2027 года, что на год раньше прежних прогнозов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России заявил, что новые ограничения со стороны западных стран не представляют сложности для страны.

    Президент США Дональд Трамп предложил ввести пошлины вместо антироссийских санкций.

    Комментарии (6)
    19 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    ЕК предложила санкции против компаний Китая за «поддержку ВПК России»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о предложении Еврокомиссии создать перечень значимых компаний из третьих стран, в том числе китайских, которые, по мнению ЕС, якобы предоставляют помощь российскому военно-промышленному комплексу.

    «Сегодня мы предлагаем составить список значимых игроков в третьих странах, таких как Китай, которые оказывают поддержку российскому военно-промышленному комплексу», – написала Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее Каллас сообщила, что ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая.

    Еврокомиссия предложила ускорить отказ от российского СПГ.

    Газета Handelsblatt писала, что ЕК планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляейн сообщила, на какие отрасли направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 15:37 • Новости дня
    Каллас: ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия намерена расширить экспортные ограничения в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    По ее словам, меры затронут российские, китайские и индийские предприятия, на которые будет распространяться ужесточенный экспортный контроль, передает ТАСС.

    «Мы добавляем новые химикаты, металлические компоненты, соли и руды к нашим запретам на экспорт и ужесточаем экспортный контроль для предприятий из России, а также Китая и Индии», – сообщила Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Газета Handelsblatt писала, что Европейская комиссия планирует представить 19-й санкционный пакет против России 19 сентября.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляейн сообщила, на какие отрасли направлен 19-й пакет антироссийских санкций.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 15:26 • Новости дня
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    Орбан: Запад перестал быть образцом для подражания
    @ IMAGO/Isabelle Ouvrard/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западный мир прекратил быть образцом и моделью для подражания, необходимо признать этот факт, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Необходимо проявить интеллектуальную, политическую и личную смелость, чтобы признать, что Запад более не представляет собой образец для подражания, указал Орбан, передает РИА «Новости».

    Также важно показать, что есть путь лучше.

    Он пояснил, что Евросоюз постоянно находится на грани, он характеризуется миграцией, насилием, провальной политикой и большими долгами.

    «Венгрия твердо стоит на своем: страна без мигрантов, за семью и предоставление возможностей для тех, кто готов работать», – отметил он.

    Ранее премьер-министр резко раскритиковал политику руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и предложил ей покинуть свой пост.

    Также Орбан призывал прекратить «кампанию ненависти» со стороны либеральных левых.

    Комментарии (4)
    19 сентября 2025, 13:28 • Новости дня
    Эстонцы обогнали Евросоюз в отказе от российского СПГ

    Эстония одобрила полный запрет импорта российского СПГ с 2026 года

    Эстонцы обогнали Евросоюз в отказе от российского СПГ
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правительство Эстонии согласовало ужесточение мер против российского СПГ, запретив его импорт и покупку начиная с 2026 года.

    Правительство Эстонии официально одобрило поправку о запрете покупки и импорта сжиженного природного газа из России с 1 января 2026 года, сообщает ТАСС.

    Соответствующее заявление сделал глава МИД страны Маргус Цахкна, подчеркнув, что мера распространяется не только на газ, используемый в распределительной сети, но и на СПГ, который импортируется вне этой сети.

    Цахкна заявил: «В настоящее время разрешено покупать и импортировать СПГ из России при условии, что он не используется в распределительной сети. Как только поправка вступит в силу, запрет на импорт будет распространяться и на СПГ, который импортируется вне распределительной сети». Министр отметил, что участники рынка имеют достаточно времени для подготовки к нововведениям и реорганизации своей деятельности.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия готовит предложение о полном запрете импорта российского сжиженного природного газа с начала 2027 года.

    Новый срок устанавливается раньше ранее заявленного.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила ускорить отказ от российского СПГ

    Каллас: ЕК предложила ускорить отказ от российского СПГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия намерена ускорить процесс прекращения импорта сжиженного природного газа из России.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что целью комиссии является полный отказ от российского СПГ к 1 января 2027 года, передает ТАСС.

    «Наша цель – ускорить поэтапный отказ от российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года», – написала она в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее в Еврокомиссии поддержали полный отказ от топлива из России. Европейский дипломат исключил полный отказ Европы от нефти России.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о поддержке Лондоном отказа от российской нефти.

    Комментарии (11230)
    18 сентября 2025, 21:33 • Новости дня
    Полиция применила дубинки для разгона протестующих во Франции

    Французская полиция задержала 181 участника акций против сокращения соцрасходов

    Tекст: Денис Тельманов

    Порядка двух десятков человек получили ранения в ходе массовых протестов против социальных реформ, прошедших в крупнейших городах Франции.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали 181 манифестанта по всей стране в ходе протестов против планов властей сократить расходы на социальные нужды, сообщает Le Parisien. В Париже задержали 31 человека, при этом 22 получили ранения, среди которых 11 сотрудников полиции и один журналист.

    В общей сложности состоялось 700 акций. По оценке МВД, участие в протестах приняли более 500 тыс. человек, однако, по данным профсоюза CGT, на улицы вышли свыше 1 млн.

    В ряде городов, включая Париж, Нант, Ренн, Лион и Марсель, демонстрации переросли в беспорядки: радикальные участники громили магазины и отделения банков.

    Полиция активно задерживала нарушителей порядка, применяла слезоточивый газ и дубинки, а для обеспечения безопасности власти вывели на улицы более 80 тыс. полицейских и жандармов, использовали бронетехнику и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что Россия не имеет отношения к потрясениям во Франции.

    Во Франции произошли массовые протесты, в ходе которых задержали более 500 человек и случились стычки между протестующими и силовиками в Париже.

    В результате действий демонстрантов во Франции были повреждены кабели и система семафоров, что привело к остановке междугородных поездов на юго-западе страны.

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 07:32 • Новости дня
    Постпреды стран ЕС собрались обсудить санкции против России 26 сентября

    Tекст: Антон Антонов

    Постпреды стран Евросоюза соберутся 26 сентября, чтобы обсудить 19-й пакет антироссийских санкций, предложенный Еврокомиссией, следует из повестки заседания.

    Заседание назначено на 9.30 по брюссельскому времени (10.30 мск). Повестка включает согласование экономических ограничительных мер и персональных санкций в ответ на действия России, которые Евросоюз считает «дестабилизирующими ситуацию на Украине» и «угрожающими территориальной целостности, суверенитету и и независимости Украины», передает РИА «Новости».

    В случае достижения договоренности на уровне постоянных представителей, пакет антироссийских мер должен быть технически утвержден странами ЕС на министерском уровне. После этого его опубликуют в официальном журнале Евросоюза, и санкции вступят в силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия представила свое предложение по новым санкциям. Она предложила санкции против компаний Китая за поддержку российского ВПК. Также Еврокомиссия выдвинула инициативу по санкциям против нефтяных компаний Китая и третьих стран.

    Евросоюз решил ввести ограничения против системы «Мир» за пределами России. Еврокомиссия предложила ввести санкции против 45 российских компаний. В частности, она выступила за рестрикции в отношении российских банков и инициировала полный запрет на сделки с Роснефтью. Еврокомиссия предложила ограничить доступ России к искусственному интеллекту и геоданным, запретить россиянам операции с криптовалютами.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 17:18 • Новости дня
    ЕК предложила ввести полный запрет на сделки с Роснефтью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия выступила с инициативой полностью запретить все виды транзакций с российскими компаниями «Роснефть» и «Газпромнефть».

    Согласно заявлению председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, мера предлагается в рамках 19-го санкционного пакета против России, передает ТАСС. Она подчеркнула, что эти крупнейшие энергетические торговые компании попадут под полный запрет на транзакции.

    Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что ЕК ужесточит экспортный контроль для предприятий России, Индии и Китая.

    Напомним, Еврокомиссия согласовала новый пакет санкций против России и «теневого флота».

    Комментарии (0)
    20 сентября 2025, 16:27 • Новости дня
    ЕС исключил запрет на покупку нефти из России в новом пакете санкций

    Еврокомиссар: ЕС исключил запрет на покупку нефти из России в новом пакете санкций

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшем пакете антироссийских санкций Евросоюза не будет мер, затрагивающих экспорт российской нефти, заявил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис.

    ЕС не планирует вводить новые ограничения на покупку российской нефти в рамках девятнадцатого пакета антироссийских санкций, передает ТАСС. Об этом сообщил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам совещания министров экономики и финансов ЕС в Копенгагене.

    По его словам, в новом санкционном пакете будут меры, касающиеся импорта СПГ из России, однако нефти эти ограничения не коснутся.

    Валдис Домбровскис отметил, что Евросоюз продолжит работу по полному отказу от ископаемого российского топлива, но сроки реализации этого плана пока не определены.

    Ранее Еврокомиссия включила криптовалютные платформы в новый пакет санкций. Европейская комиссия согласовала новый пакет ограничений против России, затрагивающий перевозку нефти, финорганизации и китайские компании.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что новые западные ограничения не создают серьезных проблем для страны.

    Издание Politico писало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    19 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Песков обвинил Европу в саботаже урегулирования на Украине

    Песков: Европа мешает мирному урегулированию украинского конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны делают все возможное, чтобы продолжить путь конфронтации и усилить напряженность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, такая позиция мешает достижению мира и препятствует урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам для урегулирования конфликта и многое делает в этом направлении.

    «С другой стороны, есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности. И это не то что не способствует выходу на курс мирного [урегулирования] – наоборот, это чинит препятствия», – заявил Песков.

    Ранее Песков сообщил о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США признали Европу угрозой мира на Украине.

    Комментарии (0)
    Нетаньяху заявил, что будет бороться против государственности Палестины
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине
    Вучич заявил о желании Запада «кричать и угрожать» из-за возможности визита Лаврова
    Лавров сообщил о серьезных попытках сорвать «Интервидение»
    В Волгоградской области завершился финальный этап игры «Зарница 2.0»
    Подполье сообщило поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
    Катар потребовал от Израиля извинений

    Каких автомобилей коснется новый утилизационный сбор

    Рост утилизационного сбора с 1 ноября напугал автомобилистов ростом цен. Это вылилось в ажиотажный спрос на иномарки, которые везут из третьих стран, в том числе из Китая и Южной Кореи. Однако новый сбор коснется только определенных автомобилей и не затронет массовый сегмент. К чему готовиться автомобилистам? Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда

    «Это не просто тренировка – это демонстрация Западу готовности к обороне Калининграда». Такими словами военные эксперты оценивают только что завершившиеся масштабные учения «Запад-2025». Как опыт спецоперации сказался и на технике, и на сценарии учений – и каким образом отрабатывалась защита Калининградской области? Подробности

    «Исламский ядерный зонтик» сыграет на руку Китаю

    Удар Израиля по Катару привел к крупным политическим последствиям – военной консолидации исламских стран. Саудовская Аравия (самое богатое государство Ближнего Востока) и Пакистан (обладатель ядерного оружия) подписали соглашение, согласно которому «нападение на одну сторону считается нападением на другую». Можно ли сказать, что перед нами начало создания «исламского НАТО»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Израиль припугнули исламской ядерной бомбой

      Саудовская Аравия и Пакистан заключили военное соглашение о совместной обороне, соединив потенциал саудовских денег и пакистанского ядерного оружия. Это не только ответ Израилю, но и кризис стратегии США на Ближнем Востоке.

    • США отказали Британии по русскому вопросу

      Визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, с точки зрения России, прошел замечательно, с точки зрения британской власти – плохо, а с точки зрения самого Трампа – невыносимо. Переговоры получились душные.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

