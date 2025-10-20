Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
Совет ЕС согласовал полный запрет на газ из России
Совет Евросоюза поддержал предложение о полном поэтапном запрете импорта российского газа, включая трубопроводный и сжиженный, начиная с 2028 года.
Совет ЕС принял предложение Еврокомиссии о запрете покупки газа у России с 1 января 2028 года, передает ТАСС.
В опубликованном заявлении говорится, что Совет ЕС согласовал свою позицию по проекту постановления, предусматривающему отказ от импорта российского природного газа.
В документе подчеркивается: «Совет ЕС утвердил свою переговорную позицию относительно проекта постановления об отказе от импорта российского природного газа». Решение предполагает поэтапное введение запрета, который затронет как трубопроводный, так и сжиженный природный газ из России. Полный запрет должен вступить в силу 1 января 2028 года.
Для окончательного вступления в силу мера должна быть утверждена Европарламентом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза прекратить закупки энергетических ресурсов из России к 2027 году.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза пытаются создать условия, чтобы прекратить закупки российских энергоносителей.
Издание Politico писало, что Еврокомиссия планирует полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа к концу 2026 года.