Песков заявил о неизменности линии России по остановке войск на текущих позициях
Позиция России по остановке войск на текущих позициях остается неизменной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Переговорная линия России по вопросу остановки войск на текущих позициях остается неизменной, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации американских СМИ.
Он назвал эти сообщения «газетными» и отметил, что по данной теме уже звучало много различных заявлений. По словам Пескова, вопрос неоднократно затрагивался в ходе российско-американских контактов с разными нюансами, и Россия каждый раз давала свой ответ. Песков подчеркнул, что позиция российской стороны хорошо известна и остается последовательной.
Президент США Дональд Трамп предложил России и Украине остановить конфликт на текущих позициях и отложить обсуждение деталей.
Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным действиям и заявил, что не собирается делать уступки России.
Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех целей.