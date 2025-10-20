Трамп призвал Россию и Украину остановиться на текущей линии фронта

Tекст: Ирма Каплан

Трамп заявил, что он и президент России Владимир Путин не обсуждали Донбасс, он хочет, чтобы обе стороны остановились на текущей линии соприкосновения, приводит ТАСС сообщение журналистского пула Белого дома.

«Россия уже завоевала 78% территории, они могут договориться о чем-то позднее», – добавил Трамп, не уточнив, о какой территории говорит.

По его мнению потенциальные договоренности между Москвой и Киевом по территориальным вопросам могут быть позже, главное, остановить огонь.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

Президент США Трамп заявил, что призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения. Financial Times сообщила, что Трамп призвал Зеленского принять условия Путина.