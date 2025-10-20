Губернатор Сальдо заявил о начале освобождения Херсона

Tекст: Вера Басилая

По словам Сальдо, Вооруженные силы России взяли под контроль промышленную часть Херсона, расположенную на левом берегу Днепра. Сальдо также отметил, что российские военные полностью контролируют дачные поселки на островах в низовьях Днепра, которые находятся от Херсона ниже по течению к Черному морю, передает ТАСС.

Сальдо считает, что освобождение самого города Херсона уже начато.

Губернатор подчеркнул, что эти территории важны для дальнейшего продвижения и полного освобождения города Херсона. Он добавил, что контролируемые районы формируют плацдарм для последующих операций.

Ранее Владимир Сальдо заявил о переезде киевской администрации из Херсонской области в Николаев.

Местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов, где скрываются подразделения ВСУ.

Сальдо пообещал возвращение Херсона из «украинского плена».