Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.2 комментария
Ударом «Искандера-М» уничтожена установка HIMARS в Черниговской области
ВС России ракетным ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» уничтожили пусковую установку HIMARS и до 15 военных киевского режима в Черниговской области, сообщило Министерство обороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, российская разведка обнаружила место стоянки реактивной системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Кузьминское, расположенного в 133 км северо-восточнее Чернигова и в 18 км от государственной границы.
После выявления цели расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» был нанесен точечный ракетный удар по координатам стоянки. Средствами объективного контроля подтверждено полное уничтожение пусковой установки HIMARS.
Кроме того, уничтожены два автомобиля повышенной проходимости, укрытие для личного состава и до пятнадцати боевиков киевского режима, находившихся в районе удара.
ВКС России уничтожили базу ВСУ у Куриловки в Харьковской области.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили кабину управления, пусковую установку американского ЗРК Patriot и радиолокационную станцию AN/MPQ-65.
Минобороны сообщило о поражении базы запуска беспилотников ВСУ под Харьковом ракетой «Искандер».