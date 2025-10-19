Ударом «Искандера-М» уничтожена установка HIMARS в Черниговской области

L'Antidiplomatico указал на капитуляцию Зеленского в Овальном кабинете

Tекст: Ирма Каплан

Американский президент Дональд Трамп заявил, что надеется «закончить войну», не думая о «Томагавках». В начале встречи он дал понять журналистам, что считает атаку на Россию с применением американского оружия вглубь территории эскалацией. Он не хочет заходить так далеко. Так стало ясно, что его позиция противоположна видению Зеленского, отмечает портал L'Antidiplomatico.

«Единственной картой, которую ему [Зеленскому] удалось разыграть в ходе публичной встречи, стала карта обмена: он предложил США ноу-хау для укрепления индустрии беспилотников в обмен на ракеты. Президент США дал краткий ответ: украинские беспилотники очень хороши, но ничего похожего на наши самолеты нет», – говорится в материале.

Автор статьи указывает на одну важную деталь, которую Трамп раскрывает на пресс-конференции после переговоров с Зеленским, он подчеркивает, что ракеты Tomahawk – американское оружие, которое служит США, а раздача его другим странам лишает Вашингтон сдерживающей силы. Не говоря о том, что у Трампа могут быть собственные планы на эти ракеты на фоне эскалации с Ираном и Венесуэлой.

«Он [Зеленский] не только возвращается домой ни с чем, но и вынужден принять условия, выдвинутые Белым домом: «Мы должны остановиться там, где находимся сейчас, Трамп прав». Значительная неудача после того, как в очередной раз было заявлено об ударах вглубь России, украинской наступательной инициативе и отвоевании собственных территорий», – резюмирует автор.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский приезжал в Вашингтон с намерением обсудить с Трампом вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Но после беседы с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США, отметив, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.