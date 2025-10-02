В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин заявил, что Россия готова поддержать предложение Трампа по Газе
Россия готова поддержать инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Что касается предложений президента Трампа по Газе – вы знаете, наверное, будет неожиданно для вас, но в целом Россия его готова поддержать», – отметил Путин, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что важно внимательно изучить предложения Трампа, и уточнил, что поддержка будет возможна, если эти инициативы приведут к достижению конечной цели, которую постоянно подчеркивала Россия. По словам Путина, Москва неизменно выступает за создание двух государств – Израиля и Палестинского государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд арабских стран поддержали мирный план президента США Дональда Трампа по Газе. Американист Дмитрий Дробницкий пояснил участие бывшего британского премьера Тони Блэра в «Совете мира» для контроля над Газой.