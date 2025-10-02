Путин заявил, что Россия готова поддержать предложение Трампа по Газе

Tекст: Дарья Григоренко

«Что касается предложений президента Трампа по Газе – вы знаете, наверное, будет неожиданно для вас, но в целом Россия его готова поддержать», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что важно внимательно изучить предложения Трампа, и уточнил, что поддержка будет возможна, если эти инициативы приведут к достижению конечной цели, которую постоянно подчеркивала Россия. По словам Путина, Москва неизменно выступает за создание двух государств – Израиля и Палестинского государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд арабских стран поддержали мирный план президента США Дональда Трампа по Газе. Американист Дмитрий Дробницкий пояснил участие бывшего британского премьера Тони Блэра в «Совете мира» для контроля над Газой.