Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Депутат ПМР допустил смену режима в Кишиневе после встречи Путина и Трампа
Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов допустил, что после возможной встречи президента России Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште в Кишиневе произойдет смена власти.
Депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил, что после личной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште может произойти смена режима в Молдове. Сафонов напомнил, что нечто подобное уже происходило в 2019 году, когда после давления на олигарха Владимира Плахотнюка ему пришлось срочно покинуть страну, передает РИА «Новости».
По мнению Сафонова, предстоящая встреча Путина и Трампа станет своеобразным политическим «щелчком по носу» для покровителей нынешнего режима в Кишиневе и лично президента Майи Санду. Среди таких покровителей он назвал президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Британии Кира Стармера и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
Сафонов подчеркнул, что речь идет о возможности раздела сфер влияния в Молдавии и утверждении в Кишиневе нового руководства, способного соблюдать демократические нормы и не быть, по его словам, «фанатичной марионеткой в руках евроглобалистов».
Конституционный суд Молдавии утвердил результаты парламентских выборов, которые прошли 28 сентября.
Партия «Действие и солидарность» намерена предложить президенту Майе Санду кандидатуру бизнесмена Александра Мунтяну на пост премьер-министра.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сентябрьские парламентские выборы в Молдавии были жульническими.