    Борис Акимов Борис Акимов Как России поднять рождаемость до уровня Израиля

    Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    19 октября 2025, 03:55 • Новости дня

    Пожар в неэксплуатируемом трехэтажном здании на острове Русский потушен

    Tекст: Ирма Каплан

    Пожарные ликвидировали крупный пожар в неэксплуатируемом здании на острове Русский во Владивостоке, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

    «Пожар был ликвидирован на площади около 1 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет», – рассказали в ведомстве.

    Там напомнили, что к моменту прибытия пожарных в здании горели второй и третий этажи, частично обрушилась крыша и перекрытия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сообщение о пожаре поступило 18 октября, сообщалось о горении неэксплуатируемого трехэтажного здания в поселке Рында.

    18 октября 2025, 23:37 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ за два вечерних часа над регионами России

    Силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ за два часа над регионами России

    Силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ за два вечерних часа над регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны России/via Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские средства ПВО за два часа вечером субботы перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА над шестью регионами России, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «С 21.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    Оборонное ведомство уточнило, что семь дронов было сбито над территорией Курской области, по четыре – над Ростовской и Брянской областями, по два беспилотника – над Белгородской и Волгоградской областями и 1 БПЛА над Тульской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром субботы пять дронов ВСУ самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над Белгородской и Курской областями в течение двух часов, сообщили в Минобороны России.

    Вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО в течение четырех часов сбили шесть беспилотников ВСУ  самолетного типа, причем четыре из них уничтожили над Белгородской областью.

    18 октября 2025, 18:19 • Новости дня
    Генерал Ричардс: Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией
    Генерал Ричардс: Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Британии Дэвид Ричардс заявил, что Украина не сможет победить Россию в конфликте.

    По его словам, Запад вдохновил Украину на борьбу, но не предоставил ей достаточных средств для победы, передает РИА «Новости». Ричардс в интервью изданию Independent отметил, что у Киева недостаточно человеческих ресурсов, чтобы одержать верх, если только Запад не решит напрямую вмешаться, чего, по его мнению, не произойдет. Он подчеркнул, что для Британии конфликт на Украине не является экзистенциальной угрозой.

    Экс-глава британского генштаба также признал, что Британия находится в состоянии гибридной войны с Россией, однако участие в прямом вооруженном столкновении не отвечает ее национальным интересам. По его словам, «русские не проигрывают», а максимум, на что сейчас может рассчитывать Украина, это ничья.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что призвал стороны украинского конфликта прекратить боевые действия и остановить войска на нынешней линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский согласился с предложением Трампа о прекращении боевых действий на текущих позициях.

    Напомним, в пятницу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Трампом. Президент России заявил, что российские войска полностью владеют стратегической инициативой по всей линии соприкосновения.

    17 октября 2025, 20:20 • Видео
    Зеленский прилетел в США за «топором войны»

    В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    19 октября 2025, 00:10 • Новости дня
    Глава МИД Сирии сообщил о пересмотре соглашений с Россией
    Глава МИД Сирии сообщил о пересмотре соглашений с Россией
    @ Скриншот с видео YouTube-канала телеканала Al-Ikhbaria

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани сообщил в интервью телеканалу Al-Ikhbaria о том, что Россия и Сирия пересматривают прежде заключенные между странами соглашения.

    «Новые соглашения с Россией не заключены, а действие предыдущих соглашений приостановлено», – сказал он телеканалу Al-Ikhbaria.

    Аш-Шейбани в ходе интервью уточнил, что пока между странами действующих соглашений нет.

    «Существовали соглашения с предыдущим режимом, и, конечно, мы их не приняли, они были приостановлены. К настоящему моменту мы еще не достигли новых соглашений. Российские базы в настоящее время являются предметом переговоров и переосмысления их роли», – приводит слова министра Сирии ТАСС.

    Он пояснил, что пока данный вопрос «приостановлен», а стороны решают, «каким будет российское присутствие, если останется».

    Аш-Шейбани заявил, что эти вопросы обсуждались в Москве между временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и российским лидером Владимиром Путиным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Москве 15 октября прошли переговоры Путина с и аш-Шараа, прибывшим с рабочим визитом. Лидеры России и Сирии обсудили  текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

    Главы государств также рассмотрели ситуацию на Ближнем Востоке.

    18 октября 2025, 22:33 • Новости дня
    Ученые рассказали, как увидеть в субботу над Москвой и Петербургом полярное сияние

    Ученые рассказали, как увидеть над Москвой и Петербургом полярное сияние

    Tекст: Ирма Каплан

    Начиная с 22.30 по Москве в эту субботу ожидается резкое усиление полярных сияний, в ближайшие 40 минут (с 22.20-22.30 мск) ожидается значительное увеличение яркости полярных сияний с возможностью наблюдения от широт Санкт-Петербурга и выше, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Ученые уточнили, что слабые сияния в северо-западном регионе наблюдаются уже около полутора часов.

    «Для широт Москвы в это время можно попробовать посканировать северный горизонт видоискателями телефонов и фотоаппаратов: есть возможность увидеть слабое свечение», – порекомендовали они.

    Эксперты добавили, что вероятность наблюдать свечение без техники для центральной части России на данный момент мала.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Астрономы зафиксировали, что комета C/2025 A6 Lemmon приблизится к Земле на 89 млн км в третьей декаде октября. В начале октября сообщалось, что ученые отмечают признаки приближения к Земле облака солнечной плазмы.

    Поток плазмы от корональной дыры на Солнце достиг Земли, поэтому наблюдается быстрый рост скорости солнечного ветра и изменяется космическая погода, рассказали ученые.

    18 октября 2025, 23:23 • Новости дня
    Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала об операции матери
    Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала об операции матери
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Несколько дней назад СМИ облетела информация о госпитализации и экстренной операции у народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, которую опровергла ее дочь Ольга, заявив, что у матери плановый медосмотр, теперь Ольга рассказала, что было принято журналистами за «экстренную операцию».

    «Маме сделали рентгенографическое контрастное исследование, если проще –коронарографию (метод диагностики, использующий рентгеновские лучи и контрастное вещество для визуализации состояния коронарных артерий сердца – прим. ВЗГЛЯД). Ее проводят для проверки состояния сосудов. Под местным наркозом эта процедура была успешно проведена. Так что слово «экстренно» в новостях употреблено некорректно», – пояснила Ольга Шушкина «Аргументам и Фактам» (АиФ).

    Она добавила, что у Федосеевой-Шукшиной прекрасное настроение, в больнице к ней повышенное и деликатное внимание, чем та очень довольна.

    «В субботу и воскресенье она еще отдохнет там, а в понедельник я ее заберу домой. Великое счастье, что мы сделали эту процедуру! Надеюсь (результат уже очевиден), что качество жизни станет значительно лучше», – отметила Ольга.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ряд СМИ 10 октября сообщили, что Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована, но дочь Ольга сообщила, что она легла в столичную больницу по направлению из поликлиники для прохождения планового медобследования.

    18 октября 2025, 22:24 • Новости дня
    Калужский аэропорт Грабцево ввел временные ограничения полетов

    Tекст: Ирма Каплан

    Калужский аэропорт Грабцево ввел временные ограничения полетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Калуги (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром субботы пять дронов ВСУ самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над Белгородской и Курской областями в течение двух часов, сообщили в Минобороны России.

    Вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО в течение четырех часов сбили шесть беспилотников ВСУ  самолетного типа, причем четыре из них уничтожили над Белгородской областью.


    18 октября 2025, 22:58 • Новости дня
    Аэропорт Волгограда ввел временные ограничения полетов

    Tекст: Ирма Каплан

    Представитель Росавиации в Telegram-канале сообщил о временных ограничениях в аэропорту Волгограда.

    «Аэропорт Волгограда: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, ранее калужский аэропорт Грабцево ввел временные ограничения полетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, утром субботы пять дронов ВСУ самолетного типа были уничтожены средствами ПВО над Белгородской и Курской областями в течение двух часов, сообщили в Минобороны России.

    Вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО в течение четырех часов сбили шесть беспилотников ВСУ  самолетного типа, причем четыре из них уничтожили над Белгородской областью.

    18 октября 2025, 23:10 • Новости дня
    Глава МИД Турции выразил надежду на разрешение украинского вопроса к концу года

    Глава МИД Турции надеется на разрешение украинского вопроса к концу года

    Tекст: Ирма Каплан

    После недавних заявлений и действий президента США Дональда Трампа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан об ожидании позитивного разрешения российско-украинских переговоров к концу года.

    «Между делегациями состоялось три раунда важных встреч. Турция готова внести необходимый вклад в прекращение российско-украинской войны, в расчете  на  позитивные шаги к этому до конца года», – сказал глава МИД Турции телеканалу Ulke TV.

    Напомним, в сентябре президент Турции Реджер Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине может быть завершен путем переговоров и подчеркнул важность сохранения диалога с Россией и Украиной.

    Как пиала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Фидан заявил о готовности страны продолжить посреднические усилия по урегулированию конфликта на Украине.


    19 октября 2025, 00:23 • Новости дня
    Российского подростка внесли в экстремистскую базу «Миротворца» на Украине

    Российского подростка внесли в экстремистскую базу «Миротворца» на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    В базе украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в России) не впервые оказывается несовершеннолетний россиянин, там есть имена детей от 2 до 17 лет, на этот раз угроза для страны исходит от 14-летнего подростка.

    «Четырнадцатилетний подросток попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», он обвиняется в «покушении на суверенитет Украины», – сообщило ТАСС детали провинности ребенка.

    На экстремистском сайте «Миротворец» уточняется, что парень участвовал в сборе средств на гуманитарную помощь для бойцов Донецкой и Луганской народных республик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, шестнадцатилетняя Фаина Савенкова из Луганска обратилась к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с просьбой закрыть сайт «Миротворец». До этого ее внесли в базу «Миротворца» из-за участия в фестивале «Звезды над Донбассом» в Донецке.

    В августе 14-летнего подростка из Красноярского края внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Кроме того, списки угроз нацбезопасности Украины пополнили дети четырех и трех лет.

    19 октября 2025, 01:30 • Новости дня
    В Минпромторге пояснили, кого не затронет новый утильсбор

    Tекст: Ирма Каплан

    В ведомстве пояснили, что новые правила расчета утильсбора на автомобили не затронут импортеров, которые оплатили его до вступления в силу новых норм.

    «Прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещенного на портале regulation.gov.ru в сентябре. Напомним, что предлагаемые изменения не затронут именно тех импортеров, которые оплатили утильсбор до вступления в силу новой нормы», – пояснили в министерстве РИА «Новости».

    Напомним, ранее Минпромторг опроверг слухи об ограничениях отсрочки по утильсбору.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер Денис Мантуров  инициировал перенос срока введения новых правил расчета утильсбора, изначально запланированных на 1 ноября.

    18 октября 2025, 23:58 • Новости дня
    Саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения полетов

    Tекст: Ирма Каплан

    Как сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале, саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения полетов.

    «Аэропорт Саратова (Гагарин): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, ранее калужский аэропорт Грабцево ввел временные ограничения полетов, а также волгоградский аэропорт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО за два часа уничтожили 20 дронов ВСУ над шестью регионами России.


    19 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Самарский аэропорт Курумоч временно прекратил выпуск и прием самолетов

    Tекст: Ирма Каплан

    По сообщению представителя Росавиации в Telegram-канале, самарский аэропорт Курумоч временно прекратил выпуск и прием самолетов.

    «Аэропорт Самары (Курумоч): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, ранее калужский аэропорт Грабцево ввел временные ограничения полетов, как и волгоградский аэропорт, и воздушная гавань Саратова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы, по данным Минобороны, силы ПВО за два часа уничтожили 20 дронов ВСУ над шестью регионами России.

    19 октября 2025, 02:40 • Новости дня
    Юрист Лактионова объяснила, когда наследник может потерять наследство

    Tекст: Ирма Каплан

    Даже если наследник указан в завещании, существуют условия, при которых он может лишиться наследства, включая ошибки оформления и нарушение процедуры, рассказала партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова.

    По словам юриста, наследники часто пытаются оспорить завещание через суд, считая волю умершего несправедливой. Поводами становятся недееспособность завещателя на момент составления документа, ошибки в оформлении, давление, обман или подлог подписи.

    «Именно поэтому при составлении завещания, особенно пожилыми людьми целесообразно заранее получить медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией, что значительно снизит риски последующего оспаривания», – пояснила Лактионова агентству «Прайм».

    Российское законодательство строго регламентирует процедуру составления завещания. Важно, чтобы лица, в чью пользу составляется документ, не присутствовали при его оформлении или удостоверении. Если это требование нарушается, завещание может быть признано недействительным. Например, если нотариус приезжает к больному и потенциальные наследники находятся в той же комнате, документ оспаривается в суде.

    Кроме того, наследство необходимо принять в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. В случае пропуска этого срока наследник может утратить право на имущество. Восстановить срок возможно только через суд и при наличии уважительных причин. Судебная практика не признает уважительными такие обстоятельства, как проживание в другой стране или отсутствие общения с наследодателем.

    Юрист напомнила, что даже если завещание составлено, права так называемых обязательных наследников – несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, супруга и родителей наследодателя – защищены законом. Им гарантирована хотя бы половина доли от причитающегося по закону, что может уменьшить долю, выделенную другим наследникам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме рассказали об изменении с ноября правил взыскания долгов и получения наследства. Нотариус Кашурин рассказал о новых правилах дарения недвижимости.


    19 октября 2025, 01:44 • Новости дня
    Ульянов отметил рвение ЕС и НАТО поддержать Киев в войне «до последнего украинца»

    Ульянов отметил рвение ЕС и НАТО поддержать Киев «до последнего украинца»

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры стран НАТО и Евросоюза на протяжении трех лет демонстрируют готовность поддерживать войну на Украине «до последнего украинца», отметил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    «Похоже, что за последние три года страны НАТО и ЕС продемонстрировали свою поддержку продолжения военных действий на Украине до тех пор, пока не останется последний украинец. Это правда или преувеличение?» – задался дипломат риторическим вопросом в Telegram-канале.

    Напомним, Россия неоднократно выступала против намерения Запада накачивать Киев оружием, указывая на то, что подобные шаги ведут к эскалации и отдаляют возможность дипломатического урегулирования конфликта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что хочет получить от американского президента Дональда Трампа принципиальное согласие на отмену ограничений при продаже вооружений на Украину.

    Зеленский также приезжал в Вашингтон с намерением обсудить с Трампом вопрос передачи Украине ракет Tomahawk. Но после беседы с президентом России Владимиром Путиным он заявил, что ракеты Tomahawk нужны самим США, отметив, что надеется на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских ракет Tomahawk.

    19 октября 2025, 01:05 • Новости дня
    Австрия объявила о готовности одобрить 19-й пакет антироссийских санкций

    Tекст: Ирма Каплан

    В МИД Австрии заявили в субботу о намерении поддержать 20 октября «продолжающееся давление на Россию» и одобрить 19-й пакет санкций.

    Австрия одобрит 19-й пакет санкций против России на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник. Об этом сообщил МИД страны в ответ на запрос Австрийского агентства печати (APA).

    В заявлении австрийского ведомства также сказано, что помимо Украины, в Люксембурге будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, в том числе санкции против Израиля. Австрию на встрече будет представлять государственный секретарь Зепп Шеллхорн.

    Напомним, 20 октября в Люксембурге министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят полный запрет на закупки российских углеводородов и 19-й пакет антироссийских санкций.

    Напомним, несколькими днями ранее на встрече в Брюсселе дипломаты Евросоюза не смогли договориться о введении очередного, 19-го по счету, санкционного пакета против России.

    При этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен Евросоюз планирует отказаться от поэтапного ужесточения ограничений и перейти к более суровым санкциям против России.

