Пожар в неэксплуатируемом трехэтажном здании на острове Русский потушен

Tекст: Ирма Каплан

«Пожар был ликвидирован на площади около 1 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет», – рассказали в ведомстве.

Там напомнили, что к моменту прибытия пожарных в здании горели второй и третий этажи, частично обрушилась крыша и перекрытия.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сообщение о пожаре поступило 18 октября, сообщалось о горении неэксплуатируемого трехэтажного здания в поселке Рында.