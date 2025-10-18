На острове Русский во Владивостоке начался крупный пожар

Tекст: Алексей Дегтярев

Сигнал о пожаре поступил в 17.42 по местному времени, через 10 минут на месте происшествия начали работу пожарные расчеты, указали в ведомстве, передает ТАСС.

К моменту прибытия спасателей горели второй и третий этажи здания, произошло частичное обрушение крыши. Площадь пожара составила около 1 тыс. квадратных метров.

Для ликвидации возгорания привлекли четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Ранее на пожаре в двухэтажном деревянном доме в Новосибирске погибли четыре человека, пострадали еще четверо. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.