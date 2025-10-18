Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.7 комментариев
На острове Русский во Владивостоке начался крупный пожар
В неэксплуатируемом трехэтажном здании на острове Русский на территории Владивостока началось возгорание, сообщили в Главном управлении МЧС по Приморскому краю.
Сигнал о пожаре поступил в 17.42 по местному времени, через 10 минут на месте происшествия начали работу пожарные расчеты, указали в ведомстве, передает ТАСС.
К моменту прибытия спасателей горели второй и третий этажи здания, произошло частичное обрушение крыши. Площадь пожара составила около 1 тыс. квадратных метров.
Для ликвидации возгорания привлекли четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.
Ранее на пожаре в двухэтажном деревянном доме в Новосибирске погибли четыре человека, пострадали еще четверо. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.